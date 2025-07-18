На Дніпропетровщині внаслідок атаки рф поранено 11 людей: у ДСНС показали наслідки
Київ • УНН
російські війська атакували Дніпропетровщину ударними БпЛА, влучивши у Кам'янський район. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, 11 отримали поранення, пошкоджено будівлі та транспорт.
Вранці у п'ятницю, 18 липня, російські війська здійснили чергову атаку на Дніпропетровщину, застосувавши ударні БпЛА. Удар прийшовся по Кам'янському району. В результаті загинули двоє людей, 11 поранених. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
У Кам’янському районі постраждали 11 людей. Всі госпіталізовані. 29-річна жінка – у важкому стані. Решта – середньої тяжкості
У ДСНС зазначили, що внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували.
Пошкоджені адмінбудівлі, торговий об’єкт, приватні житлові будинки й транспортні засоби.
Нагадаємо
У Кам'янському районі Дніпропетровської області внаслідок дронового удару загинули чоловік та жінка. Атака спричинила пожежу та пошкодження адмінбудівель, магазину та приватних будинків.