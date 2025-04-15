Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Внаслідок російської ракетної атаки по центру Сум загинуло 34 людини, в тому числі 2 дитини. Поранено 117 людей, серед яких 15 дітей, тривають рятувальні роботи.
Вночі 12 квітня рф атакувала Україну «Shahed». ППО збила 56 дронів. У Харкові, Києві, Одесі, Дніпрі та Донеччині є руйнування, пошкодження та постраждалі.
Внаслідок нічної атаки на Київ 12 квітня виникли пожежі у Святошинському та Дарницькому районах. Постраждали двоє людей, горять складські будівлі, триває ліквідація.
Через аномальні снігопади на півдні України ускладнено рух транспорту, є перемети та затори. На Херсонщині близько 2500 абонентів без світла, а на Миколаївщині рятувальники допомагають швидким.
Внаслідок атаки на Житомирщині пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхівок, одна людина загинула, п'ятеро поранені, серед них дитина. Триває ліквідація наслідків.
Вночі Київ атакували ударні безпілотники. У Дарницькому районі пошкоджено будинки, авто, госпспоруду, двоє жінок постраждали. У Голосіївському районі горіло складське приміщення.
У Пісочині Харківської області сталася смертельна пожежа в приватному будинку. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіла 43-річного чоловіка та трирічної дитини.
Сьогодні вранці біля метро "Олімпійська" загорівся електромобіль Nissan LEAF. Очевидці затримали чоловіка, підозрюваного у підпалі, чутки про вибух спростували.
На Львівщині поблизу Судової Вишні зіткнулися мікроавтобус і автовоз. Внаслідок ДТП двоє людей загинули, ще двоє отримали важкі травми, рятувальники деблокували потерпілих.
Внаслідок нічної атаки БпЛА на Кривий Ріг кількість постраждалих зросла до семи, одна людина загинула. Пошкоджено будинки, майданчик, колії та авто.
Внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу постраждало 42 особи, серед них двоє дітей у тяжкому стані. Пошкоджено будинки та навчальні заклади, виникли пожежі.
Від початку війни кінологи ДСНС врятували 73 людини та знешкодили 711 боєприпасів за допомогою собак. Тренування тривають довго, а профпридатність визначається з 15 місяців.
2 квітня у центрі Києва рятувальники ліквідували загоряння у вентиляційній шахті ресторану Ottoman Turkish Restaurant. Жертв та постраждалих немає.
Кабмін затвердив порядок виплати надбавки за володіння англійською мовою держслужбовцям. Надбавку у розмірі 10% від окладу отримають ті, хто володіє мовою на рівні не нижче В2.
Внаслідок масованої атаки російськими БпЛА у Дніпрі загинули четверо людей, 21 отримали поранення. У місті зафіксовані масштабні руйнування та пожежі, які ліквідували рятувальники.
Представник ДСНС України нагадав про першочергові дії під час пожежі: виклик рятувальників за номером 101, вказати точну адресу, місце виникнення та наявність людей. Гасити самостійно лише за умови відсутності загрози.
Ворожа атака пошкодила складські приміщення підприємства у Полтавській громаді. На місці працюють фахівці ДСНС, інформація про постраждалих не надходила.
Російські війська завдали масованого удару по Дніпру, пошкоджено підприємства, культурні заклади та багатоповерхівки. Поранені дві жінки та чоловік, їм надали допомогу.
У Сумах тимчасово призупинили аварійно-відновлювальні роботи. Демонтовано аварійні конструкції, відновлено 803 вікна, допомогу отримали 173 громадян.
Вночі російські дрони атакували Полтавську область, у Миргородському районі уламки пошкодили ангарне приміщення підприємства. Двоє працівників отримали поранення, одного госпіталізували.
Ввечері 24 березня росіяни завдали удару по селу на Сумщині, спричинивши пожежу в житловому будинку. Фахівці ДСНС ліквідували загоряння та обстежили територію.
У Сумах рятувальники ліквідували всі осередки займання після ракетної атаки. Психологи та медики ДСНС надали допомогу 78 громадянам, також триває демонтаж аварійних конструкцій.
Вночі на Київщині через падіння уламків БпЛА виникли пожежі в Фастівському районі та Глевасі, пошкоджено будинки. Внаслідок атаки дронів одна людина отримала травми.
Кількість жертв атаки дронів на Київ зросла до трьох, включно з батьком і його п'ятирічною донькою. Ще десять осіб поранено, наймолодшому з яких 11 місяців.
Вночі 23 березня Київ зазнав атаки дронів, що призвело до пожеж у житлових будинках та офісах. У Дніпровському та Голосіївському районах загинули двоє людей, рятувальники ліквідують наслідки.
В Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи. Внаслідок ворожого удару 21 березня загинуло троє людей, ще 12 отримали поранення, залучалось 63 рятувальника.
У Подільському районі Києва рятувальники ліквідували пожежу, що виникла через падіння уламків дрона. Вогонь охопив 100 кв.м, евакуйовано чотирьох людей, постраждалих немає.
У селі Колонщина, що на Київщині, рятувальники врятували трьох дітей віком 11, 5 та 4 років під час гасіння пожежі сухої трави. Дітей евакуювали у безпечне місце, ніхто не постраждав.
В Івано-Франківській та Закарпатській областях 21-24 березня очікується значна сніголавинна небезпека. Рятувальники закликають бути обережними та уникати лавинонебезпечних маршрутів.
Вночі 21 березня ворог атакував Запорізьку область керованими авіабомбами, поранивши п'ятьох людей, серед яких дитина. Внаслідок обстрілу виникли пожежі в житлових будинках, загорілись автомобілі.