Державна служба України з надзвичайних ситуацій

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18184 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 129018 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 123466 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124894 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123764 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127092 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190069 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76708 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163962 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115277 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Ракетний удар окупантів по Сумах: кількість загиблих зросла до 34 людей

Внаслідок російської ракетної атаки по центру Сум загинуло 34 людини, в тому числі 2 дитини. Поранено 117 людей, серед яких 15 дітей, тривають рятувальні роботи.

Суспільство • 13 квітня, 16:18 • 6894 перегляди

Над Україною збили 56 з 88 дронів під час нічної атаки рф: ситуація по областях

Вночі 12 квітня рф атакувала Україну «Shahed». ППО збила 56 дронів. У Харкові, Києві, Одесі, Дніпрі та Донеччині є руйнування, пошкодження та постраждалі.

Війна • 12 квітня, 06:27 • 4158 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

Внаслідок нічної атаки на Київ 12 квітня виникли пожежі у Святошинському та Дарницькому районах. Постраждали двоє людей, горять складські будівлі, триває ліквідація.

Війна • 12 квітня, 04:46 • 10169 перегляди

Квітневі снігопади паралізували південь: Херсонщина та Миколаївщина потерпають

Через аномальні снігопади на півдні України ускладнено рух транспорту, є перемети та затори. На Херсонщині близько 2500 абонентів без світла, а на Миколаївщині рятувальники допомагають швидким.

Київщина • 11 квітня, 12:59 • 8316 перегляди

Ворожа атака на Житомирщину: рятувальники показали фото наслідків та розповіли деталі

Внаслідок атаки на Житомирщині пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхівок, одна людина загинула, п'ятеро поранені, серед них дитина. Триває ліквідація наслідків.

Війна • 10 квітня, 19:25 • 7004 перегляди

У Києві через атаку рф дронами двоє постраждалих: показали наслідки

Вночі Київ атакували ударні безпілотники. У Дарницькому районі пошкоджено будинки, авто, госпспоруду, двоє жінок постраждали. У Голосіївському районі горіло складське приміщення.

Війна • 10 квітня, 05:45 • 11436 перегляди

На Харківщині трагедія: у вогні загинули чоловік та 3-річна дитина

У Пісочині Харківської області сталася смертельна пожежа в приватному будинку. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіла 43-річного чоловіка та трирічної дитини.

Суспільство • 7 квітня, 23:27 • 32141 перегляди

У Києві затримали підозрюваного у підпалі електрокара біля метро "Олімпійська"

Сьогодні вранці біля метро "Олімпійська" загорівся електромобіль Nissan LEAF. Очевидці затримали чоловіка, підозрюваного у підпалі, чутки про вибух спростували.

Київ • 7 квітня, 09:49 • 16363 перегляди

На Львівщині внаслідок ДТП мікроавтобуса та вантажівки загинули двоє людей

На Львівщині поблизу Судової Вишні зіткнулися мікроавтобус і автовоз. Внаслідок ДТП двоє людей загинули, ще двоє отримали важкі травми, рятувальники деблокували потерпілих.

Суспільство • 5 квітня, 13:43 • 14839 перегляди

Кривий Ріг: кількість постраждалих від атаки БпЛА зросла до семи

Внаслідок нічної атаки БпЛА на Кривий Ріг кількість постраждалих зросла до семи, одна людина загинула. Пошкоджено будинки, майданчик, колії та авто.

Війна • 5 квітня, 05:35 • 9441 перегляди

У Кривому Розі зросла кількість постраждалих до 42, двоє дітей у тяжкому стані

Внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу постраждало 42 особи, серед них двоє дітей у тяжкому стані. Пошкоджено будинки та навчальні заклади, виникли пожежі.

Війна • 4 квітня, 20:41 • 12367 перегляди

Врятували не один десяток людей: у ДСНС розповіли про будні собак-рятувальників під час війни

Від початку війни кінологи ДСНС врятували 73 людини та знешкодили 711 боєприпасів за допомогою собак. Тренування тривають довго, а профпридатність визначається з 15 місяців.

Суспільство • 2 квітня, 12:08 • 19729 перегляди
Ексклюзив

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

2 квітня у центрі Києва рятувальники ліквідували загоряння у вентиляційній шахті ресторану Ottoman Turkish Restaurant. Жертв та постраждалих немає.

Київ • 2 квітня, 10:51 • 155144 перегляди

Держслужбовцям будуть доплачувати за знання англійської мови. Кабмін затвердив порядок

Кабмін затвердив порядок виплати надбавки за володіння англійською мовою держслужбовцям. Надбавку у розмірі 10% від окладу отримають ті, хто володіє мовою на рівні не нижче В2.

Суспільство • 1 квітня, 12:14 • 19020 перегляди

ДСНС показала наслідки ворожого удару по Дніпру: постраждалих стало більше

Внаслідок масованої атаки російськими БпЛА у Дніпрі загинули четверо людей, 21 отримали поранення. У місті зафіксовані масштабні руйнування та пожежі, які ліквідували рятувальники.

Війна • 29 березня, 06:02 • 12846 перегляди

Що треба робити у випадку пожежі: рятувальники озвучили поради

Представник ДСНС України нагадав про першочергові дії під час пожежі: виклик рятувальників за номером 101, вказати точну адресу, місце виникнення та наявність людей. Гасити самостійно лише за умови відсутності загрози.

Суспільство • 28 березня, 14:51 • 41594 перегляди

На Полтавщині пошкоджено складські приміщення підприємства

Ворожа атака пошкодила складські приміщення підприємства у Полтавській громаді. На місці працюють фахівці ДСНС, інформація про постраждалих не надходила.

Війна • 27 березня, 22:55 • 12284 перегляди

Масована атака рф на Дніпро: показали наслідки

Російські війська завдали масованого удару по Дніпру, пошкоджено підприємства, культурні заклади та багатоповерхівки. Поранені дві жінки та чоловік, їм надали допомогу.

Війна • 27 березня, 06:54 • 32557 перегляди

У Сумах призупинили аварійно-відновлювальні роботи: подробиці

У Сумах тимчасово призупинили аварійно-відновлювальні роботи. Демонтовано аварійні конструкції, відновлено 803 вікна, допомогу отримали 173 громадян.

Війна • 25 березня, 19:26 • 21187 перегляди

Полтавщину вночі атакували ворожі дрони: пошкоджено ангар, двоє працівників підприємства поранені

Вночі російські дрони атакували Полтавську область, у Миргородському районі уламки пошкодили ангарне приміщення підприємства. Двоє працівників отримали поранення, одного госпіталізували.

Війна • 25 березня, 06:51 • 26651 перегляди

Росіяни вдарили по житловому сектору Сумщини: подробиці від ДСНС

Ввечері 24 березня росіяни завдали удару по селу на Сумщині, спричинивши пожежу в житловому будинку. Фахівці ДСНС ліквідували загоряння та обстежили територію.

Війна • 25 березня, 05:59 • 31742 перегляди

У Сумах ліквідували всі осередки займання після ракетної атаки рф: деталі

У Сумах рятувальники ліквідували всі осередки займання після ракетної атаки. Психологи та медики ДСНС надали допомогу 78 громадянам, також триває демонтаж аварійних конструкцій.

Війна • 24 березня, 18:07 • 12732 перегляди

Нічна атака рф на Київщину: показали наслідки

Вночі на Київщині через падіння уламків БпЛА виникли пожежі в Фастівському районі та Глевасі, пошкоджено будинки. Внаслідок атаки дронів одна людина отримала травми.

Війна • 24 березня, 08:47 • 48766 перегляди

У Києві зросла кількість жертв внаслідок атаки рф: серед загиблих 5-річна дитина

Кількість жертв атаки дронів на Київ зросла до трьох, включно з батьком і його п'ятирічною донькою. Ще десять осіб поранено, наймолодшому з яких 11 місяців.

Війна • 23 березня, 06:17 • 33869 перегляди

Двоє людей загинули: ДСНС показала наслідки ворожого обстрілу Києва

Вночі 23 березня Київ зазнав атаки дронів, що призвело до пожеж у житлових будинках та офісах. У Дніпровському та Голосіївському районах загинули двоє людей, рятувальники ліквідують наслідки.

Війна • 23 березня, 01:53 • 25881 перегляди

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

В Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи. Внаслідок ворожого удару 21 березня загинуло троє людей, ще 12 отримали поранення, залучалось 63 рятувальника.

Війна • 22 березня, 00:15 • 80833 перегляди

У Києві горів житловий будинок через атаку дронів: у ДСНС показали наслідки

У Подільському районі Києва рятувальники ліквідували пожежу, що виникла через падіння уламків дрона. Вогонь охопив 100 кв.м, евакуйовано чотирьох людей, постраждалих немає.

Війна • 21 березня, 23:00 • 38706 перегляди

Випалювання сухостою під Києвом: вогнеборці врятували трьох дітей

У селі Колонщина, що на Київщині, рятувальники врятували трьох дітей віком 11, 5 та 4 років під час гасіння пожежі сухої трави. Дітей евакуювали у безпечне місце, ніхто не постраждав.

Київщина • 21 березня, 17:37 • 32131 перегляди

В Карпатах оголошено сніголавинну небезпеку 3-го рівня

В Івано-Франківській та Закарпатській областях 21-24 березня очікується значна сніголавинна небезпека. Рятувальники закликають бути обережними та уникати лавинонебезпечних маршрутів.

Суспільство • 21 березня, 09:31 • 18547 перегляди

Удар по Запорізькій області: п'ятеро поранених, серед них дитина

Вночі 21 березня ворог атакував Запорізьку область керованими авіабомбами, поранивши п'ятьох людей, серед яких дитина. Внаслідок обстрілу виникли пожежі в житлових будинках, загорілись автомобілі.

Війна • 20 березня, 23:04 • 27770 перегляди