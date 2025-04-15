Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Що треба робити у випадку пожежі: рятувальники озвучили поради

Представник ДСНС України нагадав про першочергові дії під час пожежі: виклик рятувальників за номером 101, вказати точну адресу, місце виникнення та наявність людей. Гасити самостійно лише за умови відсутності загрози.