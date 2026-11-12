У Києві зросла кількість постраждалих після удару рф по багатоповерхівці
Київ • УНН
Російський дрон влучив у 9-поверхівку в Солом’янському районі Києва. Загинула людина, семеро постраждали, трьох врятували.
У Києві зросла кількість постраждалих після ранкового удару російського дрона по багатоповерхівці 12 листопада. Про це повідомив у соцмережах мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.
До семи людей зросла кількість постраждалих у Соломʼянському районі. Медики всім надали допомогу на місці
За даними ДСНС, 1 людина загинула, є постраждалі, ще 3 врятували надзвичайники після ранкового російського удару по житловій 9-поверхівці в Солом'янському районі Києва.
Внаслідок влучання ворожого БпЛА виникла пожежа та часткова руйнація зовнішньої стіни будинку. Наразі вогнеборці ліквідували загоряння. Триває розбір зруйнованих конструкцій. На місці працюють всі відповідні служби, вказали у ДСНС.
Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Києві: є руйнування12.11.26, 08:36 • 16763 перегляди