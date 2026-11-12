Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Києві: є руйнування

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У Києві російський дрон 12 листопада влучив у багатоповерхівку, сталася пожежа на кількох поверхах, попередньо, є руйнування. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у соцмережах, пише УНН.

У Соломʼянському районі, внаслідок влучання БпЛА, сталося загоряння з 3 по 6 поверхи девʼятиповерхового житлового будинку. Попередньо, є часткове руйнування на рівні 5 поверху - написав Кличко.

З його слів, екстрені служби на місці.

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