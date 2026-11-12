Российский дрон попал в многоэтажку в Киеве: есть разрушения
Киев • УНН
В Соломенском районе дрон вызвал пожар с третьего по шестой этажи дома. Предварительно, разрушена часть пятого этажа.
фото иллюстративное
В Киеве российский дрон 12 ноября попал в многоэтажный дом, на нескольких этажах произошёл пожар, предварительно, есть разрушения. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в социальных сетях, пишет УНН.
В Соломенском районе в результате попадания БПЛА произошло возгорание с 3-го по 6-й этажи девятиэтажного жилого дома. Предварительно, есть частичное разрушение на уровне 5-го этажа
По его словам, экстренные службы находятся на месте.
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