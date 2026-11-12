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Российский дрон попал в многоэтажку в Киеве: есть разрушения

Киев • УНН

 • 11874 просмотра

В Соломенском районе дрон вызвал пожар с третьего по шестой этажи дома. Предварительно, разрушена часть пятого этажа.

Российский дрон попал в многоэтажку в Киеве: есть разрушения
фото иллюстративное

В Киеве российский дрон 12 ноября попал в многоэтажный дом, на нескольких этажах произошёл пожар, предварительно, есть разрушения. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в социальных сетях, пишет УНН.

В Соломенском районе в результате попадания БПЛА произошло возгорание с 3-го по 6-й этажи девятиэтажного жилого дома. Предварительно, есть частичное разрушение на уровне 5-го этажа

- написал Кличко.

По его словам, экстренные службы находятся на месте.

рф атаковала Украину баллистикой и "Цирконами", обезврежены 94 из 123 дронов12.11.26, 08:23 • 2134 просмотра

Юлия Шрамко

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