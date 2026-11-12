рф атаковала Украину баллистикой и "Цирконами", обезврежены 94 из 123 дронов
Киев • УНН
Ночью рф применила баллистические и противокорабельные ракеты, а также 123 дрона. ПВО сбила или подавила 94 беспилотника, зафиксированы попадания в 17 локациях.
россия в ночь на 12 ноября нанесла по Украине удары баллистическими ракетами, "Цирконами" и 123 дронами. Сбиты или подавлены 94 беспилотника, в том числе 5 "Бандеролей". Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.
Чем и откуда атаковала россия
В ночь на 12 ноября (с 18:00 11 ноября) противник атаковал баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23/С-400, противокорабельными ракетами "Циркон" из Брянской, Воронежской, Курской областей РФ, 123 ударными БпЛА типа Shahed (73 из них — реактивные), "Гербера", S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово — рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым — Гвардейское.
Как отработала ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силами противовоздушной обороны сбиты/подавлены 5 "Бандеролей"/"Дань-Т" и 89 вражеских БпЛА типа Shahed (51 из них — реактивный), "Гербера", дронов других типов, несколько ударных беспилотников ещё находятся в воздухе, боевая работа продолжается.
Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 17 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 18 локациях.
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