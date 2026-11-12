Россия за сутки потеряла в Украине 2 150 военнослужащих
Киев • УНН
Общие потери российских войск с начала вторжения достигли около 1 616 330 человек. В октябре РФ потеряла более 54 тысяч военнослужащих.
В течение суток 11 ноября противник потерял в войне в Украине 2 150 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 12 ноября достигли около 1 616 330 человек.
Напомним
В октябре Россия потеряла более 54 тысяч военнослужащих убитыми и тяжело ранеными.
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