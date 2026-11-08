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Financial Times

2027 год может стать последним годом войны — Коваленко

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Андрей Коваленко считает, что мир до весны маловероятен. По его прогнозу, война может завершиться в 2027 году или продолжаться ещё два года.

2027 год может стать последним годом войны — Коваленко

2027 год может стать последним годом войны. Такой прогноз дал бывший руководитель Центра противодействия дезинформации, лейтенант Сил обороны Украины Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Детали

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина и россия "впервые стремятся заключить соглашение", он отметил, что "хотелось бы, чтобы хотя бы одно его заявление сбылось".

Впрочем, как минимум до весны, к сожалению, мир маловероятен. Но почему-то есть ощущение, основанное на определённых экономических и военных цифрах, что 2027 год может стать последним годом войны. Если же не получится, то война войдёт ещё в двухлетний цикл. Надеюсь, всё завершится в 2027 году

- добавил Коваленко.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и россия "впервые готовы договариваться".

Зеленский назвал приоритеты мирных переговоров в Абу-Даби07.11.26, 11:31 • 4348 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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