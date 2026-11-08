2027 год может стать последним годом войны — Коваленко

2027 год может стать последним годом войны. Такой прогноз дал бывший руководитель Центра противодействия дезинформации, лейтенант Сил обороны Украины Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Детали

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина и россия "впервые стремятся заключить соглашение", он отметил, что "хотелось бы, чтобы хотя бы одно его заявление сбылось".

Впрочем, как минимум до весны, к сожалению, мир маловероятен. Но почему-то есть ощущение, основанное на определённых экономических и военных цифрах, что 2027 год может стать последним годом войны. Если же не получится, то война войдёт ещё в двухлетний цикл. Надеюсь, всё завершится в 2027 году - добавил Коваленко.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и россия "впервые готовы договариваться".

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