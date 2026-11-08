2027-й може стати останнім роком війни - Коваленко

2027 рік може бути останнім роком війни. Такий прогноз дав екс-керівник Центру протидії дезінформації, лейтенант Сил оборони України Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

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Коментуючи заяву президента США Дональда Трампа про те, що Україна та росія "вперше прагнуть укласти угоду", він зазначив, що "хотілося б, щоб бодай одна його заява справдилася".

Втім, як мінімум до весни, на жаль, мир малоймовірний. Але чомусь є відчуття, яке базується на певних економічних та військових цифрах, що 2027 рік може бути останнім роком війни. Якщо ж не вийде, то зайдемо в цикл війни ще на 2 роки. Сподіваюсь, завершиться все в 2027 - додав Коваленко.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Україна і росія "вперше готові домовлятися".

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