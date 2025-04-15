Принц Гаррі, герцог Сассекський

Принц Гаррі відвідав ортопедичну клініку Superhumans Center у Львові, щоб підтримати поранених військовослужбовців та цивільних осіб. Візит був пов'язаний з роботою фонду Invictus Games Foundation.
Під час візиту до Італії королеві Каміллі подарували піцу "Маргарита" на честь 20-ї річниці її весілля з королем Чарльзом. Король Чарльз виступив в італійському парламенті.
Герцогиня Сассекська Меган Маркл зізналась, що пережила післяпологову прееклампсію. Це небезпечне ускладнення, яке викликає підвищений тиск та загрожує життю.
Принц Гаррі прибув до Лондона для апеляції щодо рівня охорони. Його приїзд співпав з державним візитом короля Чарльза III та королеви Камілли до Риму.
Голова Sentebale Софі Чандаука звинуватила принца Гаррі в переслідуваннях та знущаннях після її звільнення. Організацію заснували для підтримки дітей та молоді, що постраждали від ВІЛ/СНІДу.
Колишній співробітник розповів про наміри Меган Маркл стати захисницею бідних, як принцеса Діана. Герцогиня не змогла адаптуватися до королівських обов'язків та правил.
Офіційний акаунт Білого дому опублікував незвичне валентинське привітання з погрозою депортації нелегальних мігрантів. До посту додали фото Трампа та керівника держприкордонслужби США.
Дональд Трамп заявив, що не зацікавлений у депортації принца Гаррі зі США, незважаючи на перевірку законності його перебування. За словами президента, "у Гаррі й так вистачає проблем із дружиною".
Суд у Вашингтоні знову перевіряє законність перебування принца Гаррі в США через його зізнання про вживання наркотиків у мемуарах. Дональд Трамп заявив, що не захищатиме герцога у цій справі.
Принц Гаррі міг отримати $2,5 млн компенсації від News Group Newspapers за незаконний збір інформації. Більша частина суми пішла на судові витрати, а реальна виплата виявилася значно меншою.
News Group Newspapers погодилася на мирову угоду з принцом Гаррі щодо незаконного втручання в його приватне життя. Компанія виплатить значну компенсацію за стеження та злом телефону в період 1996-2011 років.
Герцогиня Сассекська анонсувала власне реаліті-шоу "With Love, Meghan" на Netflix. У програмі вона ділитиметься порадами щодо кулінарії, садівництва та рукоділля разом із зірковими гостями.
Герцогиня Сассекська опублікувала відео на пляжі в білому костюмі, де написала "2025" на піску. Вимкнення коментарів під дописом викликало критику в соціальних мережах.
Принц і принцеса Уельські опублікували різдвяну листівку та не з'являться на традиційному обіді в Букінгемському палаці. Родина вже перебуває в Норфолку зі своїми дітьми.
Принц Гаррі та Меган Маркл опублікували святкову листівку з фото своїх дітей. Шанувальники були вражені довгим волоссям трирічної принцеси Лілібет, яку не бачили з 2022 року.
Герцог Сассекський заявив, що вони з Меган Маркл планують залишитися в США через безпеку та майбутнє дітей. Сім'я проживає в Монтесіто, Каліфорнія, з 2020 року після від'їзду з королівської родини.
Принц Гаррі та Меган Маркл оголосили про створення програми 'The Parents Network' для підтримки сімей, які зіткнулися з онлайн-цькуванням. Подружжя планує висвітлити важливість захисту молоді в Інтернеті під час візиту до Колумбії.
Король Чарльз прагне налагодити стосунки зі своїми онуками Арчі і Лілібет, оскільки йому недостатньо бачитися з ними тільки під час відеодзвінків, і він хоче надолужити згаяний час.
Принц Гаррі та Меган Маркл планують відвідати Нігерію в травні, щоб обговорити майбутнє проведення в країні Ігор Нескорених для поранених ветеранів.
Пранкер перенаправляє веб-сайт зі схожою назвою з брендом Меган Маркл на конкуруючий сайт джему короля Чарльза, що потенційно може підірвати нове бізнес-підприємство Меган.
Мемуари принца Гаррі "Внутрішня боротьба" та автобіографія Брітні Спірс "Життя у світлі" були номіновані на Британську книжкову премію, причому книга Гаррі здобула перемогу в категоріях "Нехудожня література: Історія" та "Аудіокнига нон-фікшн".
Принц Гаррі спробував покататися на скелетоні зі швидкістю майже 100 км/год під час відвідування траси для майбутніх Ігор Нескорених у Канаді.