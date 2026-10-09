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Принц Гаррі розкрив незвичайне сімейне правило, якого вони з Меган Маркл дотримуються заради щасливого шлюбу

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Гаррі намагається не розлучатися з Меган і дітьми більш ніж на 10 днів. Таке правило пара започаткувала ще під час стосунків на відстані.

Принц Гаррі розкрив незвичайне сімейне правило, якого вони з Меган Маркл дотримуються заради щасливого шлюбу

Британський принц Гаррі розповів про особливе правило, яке допомагає йому поєднувати роботу та сімейне життя. Герцог Сассекський намагається ніколи не розлучатися з дружиною Меган Маркл та дітьми більш ніж на 10 днів. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Під час майстер-класу "Переосмислення горя: формування стійкості через втрату" 42-річний Гаррі пояснив, що час із родиною є одним із головних джерел його радості та емоційної рівноваги.

Найбільшим фактором для мене є енергія, радість і щастя, які я отримую, перебуваючи з родиною, особливо з нашими дітьми. А ключ до знаходження балансу радості та щастя – це не більше ніж 10 днів далеко від дружини та дітей

– зізнався принц.

Меган Маркл встановлювала схожі правила ще до весілля

Виявилося, що традиція обмежувати час розлуки виникла у пари ще на початку стосунків. Коли Гаррі та Меган зустрічалися на відстані, майбутня герцогиня наполягала, щоб вони бачилися щонайменше раз на 2 тижні.

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Про це Гаррі розповідав у документальному серіалі Netflix "Гаррі та Меган". Тоді він зізнавався, що спочатку сумнівався, чи зможе дотримуватися такого графіка через робочі обов'язки.

Сама Меган раніше також розповідала, наскільки важко переживає тривалу розлуку з дітьми. Після смерті королеви Єлизавети II у 2022 році вона майже 3 тижні не бачила Арчі та Лілібет.

Нині подружжя виховує 7-річного Арчі та 5-річну Лілібет. За словами Гаррі, саме баланс між батьківством, шлюбом і професійною діяльністю допомагає йому почуватися щасливим.

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Степан Гафтко

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