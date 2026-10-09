Принц Гаррі розкрив незвичайне сімейне правило, якого вони з Меган Маркл дотримуються заради щасливого шлюбу
Київ • УНН
Гаррі намагається не розлучатися з Меган і дітьми більш ніж на 10 днів. Таке правило пара започаткувала ще під час стосунків на відстані.
Британський принц Гаррі розповів про особливе правило, яке допомагає йому поєднувати роботу та сімейне життя. Герцог Сассекський намагається ніколи не розлучатися з дружиною Меган Маркл та дітьми більш ніж на 10 днів. Про це повідомляє E! News, пише УНН.
Деталі
Під час майстер-класу "Переосмислення горя: формування стійкості через втрату" 42-річний Гаррі пояснив, що час із родиною є одним із головних джерел його радості та емоційної рівноваги.
Найбільшим фактором для мене є енергія, радість і щастя, які я отримую, перебуваючи з родиною, особливо з нашими дітьми. А ключ до знаходження балансу радості та щастя – це не більше ніж 10 днів далеко від дружини та дітей
Меган Маркл встановлювала схожі правила ще до весілля
Виявилося, що традиція обмежувати час розлуки виникла у пари ще на початку стосунків. Коли Гаррі та Меган зустрічалися на відстані, майбутня герцогиня наполягала, щоб вони бачилися щонайменше раз на 2 тижні.
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Про це Гаррі розповідав у документальному серіалі Netflix "Гаррі та Меган". Тоді він зізнавався, що спочатку сумнівався, чи зможе дотримуватися такого графіка через робочі обов'язки.
Сама Меган раніше також розповідала, наскільки важко переживає тривалу розлуку з дітьми. Після смерті королеви Єлизавети II у 2022 році вона майже 3 тижні не бачила Арчі та Лілібет.
Нині подружжя виховує 7-річного Арчі та 5-річну Лілібет. За словами Гаррі, саме баланс між батьківством, шлюбом і професійною діяльністю допомагає йому почуватися щасливим.
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