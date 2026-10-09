Принц Гаррі розкрив незвичайне сімейне правило, якого вони з Меган Маркл дотримуються заради щасливого шлюбу

У росії підтвердили, що поки не планують переговорів зі США та Україною щодо завершення війни

"Вони били по наших дата-центрах, ми відповіли" – Зеленський пояснив, чому Україна вдарила по "Яндексу" в росії

Санду відповіла, чи готова Молдова до нової хвилі біженців з України на тлі чергової зими в умовах війни

Україна вимагає екстреного засідання Радбезу ООН через масовані удари росії та десятки загиблих – Сибіга

Київ переходить у режим виживання - Кличко закликав мешканців виїжджати за межі столиці

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Окупанти атакували дроном будівлю Запорізької облради, влучили у герб