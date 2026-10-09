Принц Гарри раскрыл необычное семейное правило, которого они с Меган Маркл придерживаются ради счастливого брака
Киев • УНН
Гарри старается не разлучаться с Меган и детьми более чем на 10 дней. Это правило пара ввела ещё во время отношений на расстоянии.
Британский принц Гарри рассказал об особом правиле, которое помогает ему совмещать работу и семейную жизнь. Герцог Сассекский старается никогда не разлучаться с женой Меган Маркл и детьми более чем на 10 дней. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.
Детали
Во время мастер-класса «Переосмысление горя: формирование стойкости через утрату» 42-летний Гарри объяснил, что время с семьёй является одним из главных источников его радости и эмоционального равновесия.
Главным фактором для меня являются энергия, радость и счастье, которые я получаю, находясь с семьёй, особенно с нашими детьми. А ключ к обретению баланса радости и счастья — это не более 10 дней вдали от жены и детей
Меган Маркл устанавливала похожие правила ещё до свадьбы
Оказалось, что традиция ограничивать время разлуки возникла у пары ещё в начале отношений. Когда Гарри и Меган встречались на расстоянии, будущая герцогиня настаивала, чтобы они виделись как минимум раз в 2 недели.
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Об этом Гарри рассказывал в документальном сериале Netflix «Гарри и Меган». Тогда он признавался, что сначала сомневался, сможет ли соблюдать такой график из-за рабочих обязанностей.
Сама Меган ранее также рассказывала, насколько тяжело переживает длительную разлуку с детьми. После смерти королевы Елизаветы II в 2022 году она почти 3 недели не видела Арчи и Лилибет.
Сейчас супруги воспитывают 7-летнего Арчи и 5-летнюю Лилибет. По словам Гарри, именно баланс между родительством, браком и профессиональной деятельностью помогает ему чувствовать себя счастливым.
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