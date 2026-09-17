Король Чарльз якобы говорил, что принцессу Диану «скоро забудут», — Букингемский дворец отреагировал

Букингемский дворец отреагировал на утверждение брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера о том, что нынешний король Чарльз III после ее смерти якобы заявил, что мир «скоро ее забудет». Редкий комментарий дворца появился после публикации отрывков из новой книги Спенсера «Лебединая песня: Диана, моя сестра», сообщает E! News, пишет УНН.

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Спенсер утверждает, что разговор состоялся вскоре после смерти Дианы 31 августа 1997 года. По его версии, между ним и тогдашним принцем Чарльзом возник острый спор.

Будьте уверены. Мы скоро ее забудем! — такие слова Чарльза приводит Спенсер в своей книге.

Букингемский дворец ответил на утверждение Спенсера

Во дворце не стали прямо подтверждать или опровергать приведенные слова, однако поставили под сомнение точность воспоминаний брата Дианы.

Хотя мы принципиально не комментируем книги, Его Величество осознает, что боль братского горя может затуманить разум, влиять на суждения и окрашивать воспоминания так, как другие могут не осознавать, даже спустя много лет после такой утраты — заявил представитель дворца E! News.

По словам Спенсера, конфликт с Чарльзом касался, в частности, участия 15-летнего принца Уильяма и 12-летнего принца Гарри в похоронной процессии за гробом матери.

В 2017 году оба принца рассказывали в документальном фильме BBC «Диана, 7 дней», что решение об их участии в процессии принималось совместно семьей. Гарри впоследствии отмечал, что рад, что принял в ней участие.

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