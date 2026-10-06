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The New York Times

Воздушные силы зафиксировали взлёт трёх вражеских бомбардировщиков Ту-160

Киев • УНН

 • 694 просмотра

С российского аэродрома «Белая» взлетели три Ту-160. В случае пусков ракет их ожидают в воздушном пространстве Украины после 03:00.

Воздушные силы зафиксировали взлёт трёх вражеских бомбардировщиков Ту-160
Ту-160. Фото иллюстративное

В Воздушных силах на фоне предупреждений о возможном массированном обстреле заявили о взлёте трёх бортов Ту-160 с российского аэродрома «Белая», передаёт УНН.

Зафиксирован взлёт 3 бортов Ту-160 с аэродрома «Белая»! В случае осуществления пусков крылатых ракет их вхождение в воздушное пространство Украины ожидается ориентировочно после 03:00 

- говорится в сообщении.

В Воздушных силах призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке россиянами массированного удара, Воздушные силы готовы к реагированию, а также призвал украинцев реагировать на тревоги.

Антонина Туманова

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина