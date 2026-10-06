Воздушные силы зафиксировали взлёт трёх вражеских бомбардировщиков Ту-160
Киев • УНН
С российского аэродрома «Белая» взлетели три Ту-160. В случае пусков ракет их ожидают в воздушном пространстве Украины после 03:00.
В Воздушных силах на фоне предупреждений о возможном массированном обстреле заявили о взлёте трёх бортов Ту-160 с российского аэродрома «Белая», передаёт УНН.
Зафиксирован взлёт 3 бортов Ту-160 с аэродрома «Белая»! В случае осуществления пусков крылатых ракет их вхождение в воздушное пространство Украины ожидается ориентировочно после 03:00
В Воздушных силах призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке россиянами массированного удара, Воздушные силы готовы к реагированию, а также призвал украинцев реагировать на тревоги.