Повітряні сили зафіксували зліт трьох ворожих бомбардувальників Ту-160
Київ • УНН
З російського аеродрому «Бєлая» злетіли три Ту-160. У разі пусків ракет їх очікують у повітряному просторі України після 03:00.
Ту-160. Фото ілюстративне
У Повітряних силах на тлі попереджень про можливість масованого обстрілу заявили про зліт трьох бортів Ту-160 з російського аеродрому "Бєлая", передає УНН.
Зафіксовано зліт 3 бортів Ту-160 з аеродрому "Бєлая"! У разі здійснення пусків крилатих ракет, входження їх у повітряний простір України очікується орієнтовно після 03:00
У Повітряних силах закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку росіянами масованого удару, Повітряні Сили готові до реагування, а також закликав українців реагувати на тривоги.