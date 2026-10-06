Повітряні сили зафіксували зліт трьох ворожих бомбардувальників Ту-160

В Україну скоро повернуться дощі - скільки сонячних днів попереду

В Україну скоро повернуться дощі - скільки сонячних днів попереду

В Україну скоро повернуться дощі - скільки сонячних днів попереду

В Україну скоро повернуться дощі - скільки сонячних днів попереду

До проєкту Держбюджету-2027 подали 5236 поправок - у Раді заявили про рекорд

До проєкту Держбюджету-2027 подали 5236 поправок - у Раді заявили про рекорд

До проєкту Держбюджету-2027 подали 5236 поправок - у Раді заявили про рекорд

До проєкту Держбюджету-2027 подали 5236 поправок - у Раді заявили про рекорд

Повітряні сили готові - Зеленський ще раз попередив українців про підготовку масованого удару рф

Повітряні сили готові - Зеленський ще раз попередив українців про підготовку масованого удару рф

Повітряні сили готові - Зеленський ще раз попередив українців про підготовку масованого удару рф

Повітряні сили готові - Зеленський ще раз попередив українців про підготовку масованого удару рф

В Україні стартують скорочення у держорганах, заступників у міністрів стане менше на 20%

В Україні стартують скорочення у держорганах, заступників у міністрів стане менше на 20%

В Україні стартують скорочення у держорганах, заступників у міністрів стане менше на 20%

В Україні стартують скорочення у держорганах, заступників у міністрів стане менше на 20%

рф зобов’язали виплатити ПриватБанку понад 327 млн доларів за незаконну експропріацію активів у Криму

рф зобов’язали виплатити ПриватБанку понад 327 млн доларів за незаконну експропріацію активів у Криму

рф зобов’язали виплатити ПриватБанку понад 327 млн доларів за незаконну експропріацію активів у Криму

рф зобов’язали виплатити ПриватБанку понад 327 млн доларів за незаконну експропріацію активів у Криму