Россия атакует Киев баллистикой

Враг в ночь на среду, 7 октября, атаковал Киев баллистическими ракетами. Об этом сообщает УНН.

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В 3:12 Воздушные силы предупредили о баллистической ракете, направляющейся на столицу. В городе был объявлен «красный» уровень опасности.

Около 3:15 в Киеве прогремели первые взрывы.

Тем временем OSINT-каналы сообщают, что на Киев одновременно летят «Цирконы» и баллистические ракеты — всего около 6 ракет.

Напомним

Вечером 6 октября в Воздушных силах на фоне предупреждений о возможности массированного обстрела заявили о взлёте трёх бортов Ту-160 с российского аэродрома «Белая».

Воздушные силы готовы — Зеленский ещё раз предупредил украинцев о подготовке рф к массированному удару