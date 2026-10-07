росія атакує Київ балістикою

Ворог у ніч на середу, 7 жовтня, атакував Київ балістикою. Про це повідомляє УНН.

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О 3:12 Повітряні сили попередили про балістичну ракету, що прямує на столицю. У місті був оголошений "червоний" рівень небезпеки.

Близько 3:15 у Києві пролунали перші вибухи.

Тим часом OSINT-канали повідомляють, що на Київ одночасно летять "Циркони" та балістика, загалом близько 6 ракет.

Нагадаємо

Ввечері 6 жовтня у Повітряних силах на тлі попереджень про можливість масованого обстрілу заявили про зліт трьох бортів Ту-160 з російського аеродрому "Бєлая".

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