росія атакує Київ балістикою
Київ • УНН
Уночі 7 жовтня Київ атакували балістичними ракетами та, ймовірно, "Цирконами". Повітряні сили повідомили про загрозу о 3:12.
Ворог у ніч на середу, 7 жовтня, атакував Київ балістикою. Про це повідомляє УНН.
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О 3:12 Повітряні сили попередили про балістичну ракету, що прямує на столицю. У місті був оголошений "червоний" рівень небезпеки.
Близько 3:15 у Києві пролунали перші вибухи.
Тим часом OSINT-канали повідомляють, що на Київ одночасно летять "Циркони" та балістика, загалом близько 6 ракет.
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