Ozon виплачуватиме компенсації за знищені товари лише за наявності страховки від ризиків пошкодження внаслідок атак БПЛА

Ozon компенсує збитки продавцям лише за наявності страхування в «Ингосстрахе». Від початку атак акції компанії впали на 27%.