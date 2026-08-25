Вибухи
У Піщанці загинула одна людина, ще 11 постраждали через вибух. Зруйновано три будинки, 15 пошкоджено, людей евакуювали.
У Краматорську через авіаудар пошкоджено 34 багатоповерхівки та виникли пожежі. Серед 24 поранених — двомісячне немовля.
В Основʼянському районі Харкова удар реактивного дрона пошкодив близько десяти будинків і кілька авто. Постраждали двоє людей.
Внаслідок денного обстрілу Ізюма поранені п’ятеро людей, зокрема 16-річна дівчина. Ще п’ятеро, серед них 11-річна дівчинка, пережили стрес.
росія атакувала Чернігів понад 10 дронами. Пошкоджено критичну інфраструктуру та склади, троє людей зазнали легких травм.
росія атакувала Краматорськ дев’ятьма ФАБ-250. Пошкоджено 34 будинки, три заклади освіти та критичну інфраструктуру.
Працівники не постраждали, але відділення зазнали пошкоджень. У Краматорську удар припав по заздалегідь закритому відділенню "Укрпошти".
Російські безпілотники атакували Запоріжжя, спричинивши займання близько 10 автомобілів. Троє людей поранені, їм надають допомогу.
У Краматорську внаслідок атаки рф постраждали 19 людей. Пошкоджено 34 багатоповерхівки, три адмінбудівлі та інфраструктурний об’єкт.
У Кривому Розі завершили розбір завалів після російського удару по торговельному центру. Загинули 16 людей, 136 поранені, серед них 26 дітей.
На Амурському газохімічному комплексі вибухнула установка переробки метанолу й почалася пожежа площею 2 тисячі м². Постраждали 133 людини.
Новокостянтинівка залишається під контролем Сил оборони України, бої тривають. У ЗСУ назвали заяву росії пропагандою, спрямованою на внутрішню аудиторію.
росіяни вісім разів атакували Краматорськ авіабомбами. Поранені 12 цивільних, зокрема двомісячна дівчинка у важкому стані.
Військові показали стелу, до якої через обстріли та атаки дронів небезпечно їхати цивільним. росіяни систематично завдають ударів по цивільним.
Російські війська атакували Чернігівщину 45 разів, поранивши 38 людей. Пошкоджені будинки, підприємства, авто та критична інфраструктура.
Слідчі виявили біля аеропорту Лейпцига ще один дрон і близько 50 грамів гексогену.
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ та двох газосепараційних установок Астраханського ГПЗ.
Російський БПЛА влучив у приміський поїзд на Миколаївщині. Пасажири й локомотивна бригада не постраждали після завчасної евакуації.
російські війська атакували п’ять районів Дніпропетровщини дронами, артилерією та авіабомбами. Пошкоджені будівлі, у Павлограді сталася пожежа.
У Голосіївському районі уламки російського БпЛА влучили в багатоповерхівку. Пораненій жінці медики надали амбулаторну допомогу.
Українські військові уразили Афіпський НПЗ дронами FP-1. Російська влада повідомила про пожежу, пошкодження вокзалу та жертви.
росіяни вранці вдарили БпЛА по медзакладу в Центральному районі Херсона. Поранений 68-річний працівник отримує медичну допомогу.
російські війська вранці вдарили КАБом по Запоріжжю. Загинули двоє людей, пошкоджено дорогу, зруйновано об’єкти та виникла пожежа.
Пожежа після дронової атаки рф знищила склад Червоного Хреста у Херсоні. Постраждалих немає, організація продовжує допомагати жителям.
Ozon компенсує збитки продавцям лише за наявності страхування в «Ингосстрахе». Від початку атак акції компанії впали на 27%.
Уламки дрона виявили в селі Чушля після нічної атаки рф на Україну. Апарат не мав вибухового заряду, його походження встановлюють.
Уночі 25 серпня російські ракети влучили у промзону Основ’янського району Харкова. Загинула одна людина, наслідки атаки уточнюють.
У Голосіївському районі уламки реактивного БпЛА пошкодили 16-поверхівку. Біля ТРЦ «Lavina Mall» повідомили про приліт, наслідки уточнюють.
Унаслідок атаки на центр Мени поранені 12 людей, зокрема четверо дітей. Пошкоджені адмінбудівлі, будинки, магазини й автомобілі.
Російські удари по Донеччині поранили 12 цивільних, серед них двоє дітей. Пошкоджено 31 будинок, розпочато розслідування воєнних злочинів.