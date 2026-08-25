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Зеленський: Україна отримала "трішки" ракет до Patriot, треба більше
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Вибухи

Фізико-хімічний процес, що спричиняє руйнування
Вибух — раптовий та швидкий фізичний або фізико-хімічний процес, під час якого відбувається потужне виділенням енергії в обмеженому об'ємі. Раптове зростання тиску спричиняє ударну хвилю, яка у твердому середовищі викликає руйнування. Вибухи поділяються на фізичні (до яких належать електромагнітні, кінетичні, вулканічні вибухи та вибухи ємностей від внутрішнього тиску), хімічні та ядерні. Потенціал вибухів використовується не лише з метою руйнування, а й, наприклад, для гасіння пожеж, зварювання певних матеріалів та видобування корисних копалин.
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У селі на Дніпропетровщині пролунав вибух: влада заявила про "воєнний злочин" та евакуацію людей

У Піщанці загинула одна людина, ще 11 постраждали через вибух. Зруйновано три будинки, 15 пошкоджено, людей евакуювали.

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У Краматорську кількість поранених у результаті атаки рф зросла до 24Photo

У Краматорську через авіаудар пошкоджено 34 багатоповерхівки та виникли пожежі. Серед 24 поранених — двомісячне немовля.

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росія атакувала Харків реактивним дроном: є поранені

В Основʼянському районі Харкова удар реактивного дрона пошкодив близько десяти будинків і кілька авто. Постраждали двоє людей.

Війна в Україні • 25 серпня, 16:00 • 2902 перегляди
Внаслідок російського обстрілу Ізюма поранено 5 людей, серед них 16-річна дівчина - ОВА

Внаслідок денного обстрілу Ізюма поранені п’ятеро людей, зокрема 16-річна дівчина. Ще п’ятеро, серед них 11-річна дівчинка, пережили стрес.

Суспільство • 25 серпня, 14:15 • 3540 перегляди
Чернігів росіяни атакували понад 10 дронами: пошкоджено інфраструктуру і склади, є постраждалі

росія атакувала Чернігів понад 10 дронами. Пошкоджено критичну інфраструктуру та склади, троє людей зазнали легких травм.

Війна в Україні • 25 серпня, 13:41 • 2844 перегляди
Кількість поранених у результаті атаки рф на Краматорськ зросла до 21

росія атакувала Краматорськ дев’ятьма ФАБ-250. Пошкоджено 34 будинки, три заклади освіти та критичну інфраструктуру.

Війна в Україні • 25 серпня, 13:14 • 2946 перегляди
росія двічі атакувала пересувні відділення "Укрпошти" на Чернігівщині - СмілянськийPhotoVideo

Працівники не постраждали, але відділення зазнали пошкоджень. У Краматорську удар припав по заздалегідь закритому відділенню "Укрпошти".

Суспільство • 25 серпня, 12:52 • 3426 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя: відомо про трьох поранених, спалахнуло 10 автоPhoto

Російські безпілотники атакували Запоріжжя, спричинивши займання близько 10 автомобілів. Троє людей поранені, їм надають допомогу.

Війна в Україні • 25 серпня, 12:46 • 2624 перегляди
У Краматорську кількість постраждалих через удар рф 9 авіабомбами наблизилася до двох десятків

У Краматорську внаслідок атаки рф постраждали 19 людей. Пошкоджено 34 багатоповерхівки, три адмінбудівлі та інфраструктурний об’єкт.

Війна в Україні • 25 серпня, 11:59 • 2964 перегляди
У Кривому Розі завершили роботи після удару рф по ТЦ - показали, що зараз на місціPhoto

У Кривому Розі завершили розбір завалів після російського удару по торговельному центру. Загинули 16 людей, 136 поранені, серед них 26 дітей.

Війна в Україні • 25 серпня, 11:51 • 2596 перегляди
У рф стався вибух на Амурському газохімічному комплексі - двоє людей загинуло, понад 100 постраждалоVideo

На Амурському газохімічному комплексі вибухнула установка переробки метанолу й почалася пожежа площею 2 тисячі м². Постраждали 133 людини.

Світ • 25 серпня, 11:18 • 3426 перегляди
У ЗСУ спростували захоплення росією Новокостянтинівки на Сумщині

Новокостянтинівка залишається під контролем Сил оборони України, бої тривають. У ЗСУ назвали заяву росії пропагандою, спрямованою на внутрішню аудиторію.

Війна в Україні • 25 серпня, 10:17 • 2842 перегляди
У Краматорську 12 поранених після восьми ударів рф, серед них немовляPhoto

росіяни вісім разів атакували Краматорськ авіабомбами. Поранені 12 цивільних, зокрема двомісячна дівчинка у важкому стані.

Війна в Україні • 25 серпня, 09:57 • 3436 перегляди
Стала небезпечною для цивільних. Як тепер виглядає знаменита стела на ДонеччиніPhoto

Військові показали стелу, до якої через обстріли та атаки дронів небезпечно їхати цивільним. росіяни систематично завдають ударів по цивільним.

Війна в Україні • 25 серпня, 09:20 • 2710 перегляди
Російські удари на Чернігівщині за добу залишили 38 постраждалихPhotoVideo

Російські війська атакували Чернігівщину 45 разів, поранивши 38 людей. Пошкоджені будинки, підприємства, авто та критична інфраструктура.

Війна в Україні • 25 серпня, 08:59 • 2798 перегляди
Біля аеропорту Лейпцига знайшли ще один дрон і вибухівку - ЗМІ

Слідчі виявили біля аеропорту Лейпцига ще один дрон і близько 50 грамів гексогену.

Кримінал • 25 серпня, 08:33 • 21701 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ та установок Астраханського ГПЗ

Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ та двох газосепараційних установок Астраханського ГПЗ.

Війна в Україні • 25 серпня, 08:22 • 16925 перегляди
Ворожий дрон влучив у приміський поїзд на Миколаївщині

Російський БПЛА влучив у приміський поїзд на Миколаївщині. Пасажири й локомотивна бригада не постраждали після завчасної евакуації.

Війна в Україні • 25 серпня, 07:59 • 2948 перегляди
На Дніпропетровщині через атаки рф постраждали троє людей - ОВАPhoto

російські війська атакували п’ять районів Дніпропетровщини дронами, артилерією та авіабомбами. Пошкоджені будівлі, у Павлограді сталася пожежа.

Суспільство • 25 серпня, 06:46 • 3194 перегляди
У Києві через нічну атаку рф є постраждалаPhoto

У Голосіївському районі уламки російського БпЛА влучили в багатоповерхівку. Пораненій жінці медики надали амбулаторну допомогу.

Війна в Україні • 25 серпня, 06:24 • 7848 перегляди
Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ у краснодарському краї рф - Fire PointVideo

Українські військові уразили Афіпський НПЗ дронами FP-1. Російська влада повідомила про пожежу, пошкодження вокзалу та жертви.

Війна в Україні • 25 серпня, 06:01 • 17351 перегляди
росіяни атакували медзаклад у Херсоні, там постраждав працівник

росіяни вранці вдарили БпЛА по медзакладу в Центральному районі Херсона. Поранений 68-річний працівник отримує медичну допомогу.

Війна в Україні • 25 серпня, 04:53 • 3058 перегляди
Окупанти вдарили КАБом по Запоріжжю: загинули двоє людей

російські війська вранці вдарили КАБом по Запоріжжю. Загинули двоє людей, пошкоджено дорогу, зруйновано об’єкти та виникла пожежа.

Війна в Україні • 25 серпня, 04:19 • 13210 перегляди
російська атака знищила гуманітарні запаси Червоного Хреста у Херсоні на майже 28 млн гривень

Пожежа після дронової атаки рф знищила склад Червоного Хреста у Херсоні. Постраждалих немає, організація продовжує допомагати жителям.

Війна в Україні • 25 серпня, 03:15 • 10656 перегляди
Ozon виплачуватиме компенсації за знищені товари лише за наявності страховки від ризиків пошкодження внаслідок атак БПЛА

Ozon компенсує збитки продавцям лише за наявності страхування в «Ингосстрахе». Від початку атак акції компанії впали на 27%.

Економіка • 25 серпня, 01:57 • 4508 перегляди
У Румунії знайшли дрон, який прилетів із Молдови після нічної атаки рф на Україну

Уламки дрона виявили в селі Чушля після нічної атаки рф на Україну. Апарат не мав вибухового заряду, його походження встановлюють.

Світ • 24 серпня, 23:37 • 13513 перегляди
російський ракетний удар по Харкову забрав життя людини

Уночі 25 серпня російські ракети влучили у промзону Основ’янського району Харкова. Загинула одна людина, наслідки атаки уточнюють.

Війна в Україні • 24 серпня, 22:20 • 19008 перегляди
рф атакувала Київ реактивними БпЛА "Бандероль", пошкоджено багатоповерхівку

У Голосіївському районі уламки реактивного БпЛА пошкодили 16-поверхівку. Біля ТРЦ «Lavina Mall» повідомили про приліт, наслідки уточнюють.

Війна в Україні • 24 серпня, 22:16 • 7884 перегляди
росіяни атакували центр Мени на Чернігівщині, поранено 12 людей, серед них 4 діти

Унаслідок атаки на центр Мени поранені 12 людей, зокрема четверо дітей. Пошкоджені адмінбудівлі, будинки, магазини й автомобілі.

Війна в Україні • 24 серпня, 20:35 • 3374 перегляди
Ворог атакував низку населених пунктів на Донеччині: поранено 12 цивільних, у тому числі двох дітей

Російські удари по Донеччині поранили 12 цивільних, серед них двоє дітей. Пошкоджено 31 будинок, розпочато розслідування воєнних злочинів.

Війна в Україні • 24 серпня, 16:23 • 8224 перегляди