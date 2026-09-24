Ракетна атака на Київ: щонайменше одна людина загинула, двоє поранених

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на четвер, 24 вересня, щонайменше одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує УНН.

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За його словами, обох поранених медики госпіталізували. Також Кличко розповів про наслідки удару по Дніпровському району столиці.

Падіння уламків у двори 16-поверхового та приватного житлових будинків. А також - на адміністративну будівлю. ... Уламки впали в двір приватної садиби, сталося часткове руйнування будинку. Під завалами можуть бути люди - констатував Кличко.

Крім того, він повідомив, що у Подільському районі уламки впали на автомобільну парковку біля медзакладу, сталося загоряння автомобілів.

Нагадаємо

Ворог у ніч на четвер, 24 вересня, завдав ракетної атаки на Київ. За даними моніторингових каналів, ворог атакував столицю ракетами "Циркон". У місті спалахнули пожежі.

У Києві та області через атаки рф виникли перебої з інтернетом у 100 тисяч абонентів