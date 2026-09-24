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The Guardian

Ракетна атака на Київ: щонайменше одна людина загинула, двоє поранених

Київ • УНН

 • 966 перегляди

Унаслідок ракетної атаки на Київ загинула людина, двоє поранених госпіталізовані. Уламки спричинили руйнування, пожежі та загоряння авто.

Ракетна атака на Київ: щонайменше одна людина загинула, двоє поранених

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на четвер, 24 вересня, щонайменше одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, обох поранених медики госпіталізували. Також Кличко розповів про наслідки удару по Дніпровському району столиці.

Падіння уламків у двори 16-поверхового та приватного житлових будинків. А також - на адміністративну будівлю. ... Уламки впали в двір приватної садиби, сталося часткове руйнування будинку. Під завалами можуть бути люди

- констатував Кличко.

Крім того, він повідомив, що у Подільському районі уламки впали на автомобільну парковку біля медзакладу, сталося загоряння автомобілів.

Нагадаємо

Ворог у ніч на четвер, 24 вересня, завдав ракетної атаки на Київ. За даними моніторингових каналів, ворог атакував столицю ракетами "Циркон". У місті спалахнули пожежі.

У Києві та області через атаки рф виникли перебої з інтернетом у 100 тисяч абонентів23.09.26, 18:30 • 4394 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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