Ракетная атака на Киев: по меньшей мере один человек погиб, двое ранены

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на четверг, 24 сентября, по меньшей мере один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

По его словам, обоих пострадавших медики госпитализировали. Также Кличко рассказал о последствиях удара по Днепровскому району столицы.

Падение обломков во дворы 16-этажного и частных жилых домов. А также — на административное здание. ... Обломки упали во двор частного домовладения, произошло частичное разрушение дома. Под завалами могут находиться люди — констатировал Кличко.

Кроме того, он сообщил, что в Подольском районе обломки упали на автомобильную парковку возле медучреждения, произошло возгорание автомобилей.

Напомним

Враг в ночь на четверг, 24 сентября, нанес ракетный удар по Киеву. По данным мониторинговых каналов, враг атаковал столицу ракетами «Циркон». В городе вспыхнули пожары.

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