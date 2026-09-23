Более 50 стран ООН призвали россию к немедленному прекращению огня в Украине

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Более 50 стран - членов Организации Объединённых Наций призвали россию согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня и начать содержательные переговоры о мире. Об этом говорится в совместном заявлении, которое перед заседанием Совета Безопасности ООН обнародовали высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передаёт УНН.

Детали

Сообщается, что кроме Украины заявление подписали Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Гондурас, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, а также Европейский Союз.

С марта 2025 года Украина согласилась на полное, немедленное и безоговорочное прекращение огня. Мы призываем россию наконец поступить так же - это необходимый шаг на пути к конструктивной дипломатии и переговорам, которые приведут к миру. Мы призываем россию обеспечить немедленное, безопасное и безоговорочное возвращение в Украину всех произвольно задержанных, насильственно перемещённых или депортированных украинских гражданских лиц, в частности детей, а также полное возвращение всех военнопленных и всех интернированных лиц как важные меры по укреплению доверия. Украина стремится к миру. Мы стремимся к миру. россия должна прекратить свою агрессию, согласиться на прекращение огня и конструктивно участвовать в переговорах по достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом - говорится в тексте заявления.

Напомним

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, говоря о войне в Украине, раскритиковал "полномасштабное вторжение" россии в соседнюю страну, заявив, что оно подвергло Украину "жестокой войне, являющейся вопиющим нарушением Устава ООН".