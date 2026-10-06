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Андорра

Европейское карликовое государство в Пиренеях
Андорру основал Карл Великий в 805 году в качестве награды местным жителям за помощь в войне против мавров. Политическое устройство государства сформировалось в 1278 году, когда между епископом Урхельским и графом Фуа был заключён "Пара́тже", то есть соглашение о совместном владении территорией, которое и поныне определяет уникальное государственное устройство страны. После перехода прав графов Фуа к французской короне роль соправителя перешла к французским монархам, а впоследствии - и к президентам Франции. В XX веке здесь начали активно развиваться туризм и банковское дело. Современная конституция превратила Андорру в парламентское соправительство с формальными, преимущественно церемониальными полномочиями князей. Площадь Андорры - 468 квадратных километров, а население - 89 тысяч человек.
1278
Соглашение "Пара́тже" и образование соправительства
1607
Французская корона официально закреплена за соправителем
1993
Принятие первой конституции
1993
Вступление в ООН
2012
Евро стало официальной валютой Андорры
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