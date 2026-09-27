Андорра
Європейська карликова держава в Піренеях
Андорру заснував Карл Великий 805 року як нагороду місцевим жителям за допомогу у війні проти маврів. Політичний устрій держави сформувався 1278 року, коли між єпископом Урхельським та графом Фуа було укладено «Паратже», тобто угоду про спільне володіння територією, яка й донині визначає унікальний державний устрій країни. Після переходу прав графів Фуа до французької корони роль співкнязя перейшла до французьких монархів, а згодом і до президентів Франції. У XX століття тут почав активно розвиватися туризм та банківська справа. Сучасна конституція перетворила Андорру на парламентське співкнязівство із формальними, здебільшого церемоніальними повноваженнями князів. Площа Андорри – 468 квадратних кілометрів, а населення – 89 тисяч осіб.
1278
Угода «Паратже» та утворення співкнязівства
1607
Французька корона формально закріплена співкнязем
1993
Ухвалення першої конституції
1993
Вступ до ООН
2012
Євро стало офіційною валютою Андорри
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