Ліга націй: Україна дізнається суперників у груповому раунді 12 лютого

Київ • УНН

 • 362 перегляди

Жеребкування групового етапу Ліги націй-2026/2027 відбудеться 12 лютого 2026 року в Брюсселі. Збірна України виступатиме в Лізі В.

Ліга націй: Україна дізнається суперників у груповому раунді 12 лютого
uefa.com

Україна дізнається своїх суперників у груповому раунді Ліги націй-2026/2027 12 лютого, повідомили в УАФ, пише УНН.

Деталі

"УЄФА назвав дату жеребкування групового етапу Ліги націй-2026/2027. Воно відбудеться 12 лютого 2026 року в Брюсселі. Саме того дня своїх суперників дізнається збірна України, яка виступатиме в Лізі В", - ідеться у повідомленні. 

Ліга націй-2026/2027

Ліга А

Кошик 1: Португалія, Іспанія, Франція, Німеччина.

Кошик 2: Італія, Нідерланди, Данія, Хорватія.

Кошик 3: Сербія, Бельгія, Англія, Норвегія.

Кошик 4: Уельс, Чехія, Греція, Туреччина.

Ліга В

Кошик 1: Шотландія, Угорщина, Польща, Ізраїль.

Кошик 2: Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Австрія, Україна.

Кошик 3: Словенія, Грузія, Ірландія, Румунія.

Кошик 4: Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія, Косово.

Ліга С

Кошик 1: Ісландія, Албанія, Чорногорія, Казахстан.

Кошик 2: Фінляндія, Словаччина, Болгарія, ВІрменія.

Кошик 3: білорусь, Фарерські острови, Кіпр, Естонія.

Кошик 4: Латвія/Гібралтар, Люксембург/Мальта, Молдова, Сан-Марино.

Ліга D

Кошик 1: Азербайджан, Литва.

Кошик 2: Латвія/Гібралтар, Люксембург/Мальта, Ліхтенштейн, Андорра.

Календар Ліги націй-2026/2027

1 тур — 24—26 вересня 2026 року.

2 тур — 27—30 вересня 2026 року.

3 тур — 30 вересня—3 жовтня 2026 року.

4 тур — 4—6 жовня 2026 року.

5 тур — 12—14 листопада 2026 року.

6 тур — 15—17 листопада 2026 року.

Чвертьфінали, плей-оф — 25—30 березня 2027 року.

Півфінали, фінал — 9—13 червня 2027 року.

Турнір Ліги націй-2026/2027 буде пов'язаний із кваліфікацією Євро-2028. 

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:

  • перше місце — підніметься до Ліги А;
    • друге місце — зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує третьою в групі Ліги А;
      • третє місце — зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує другою в групі Ліги С;
        • четверте місце — вилетить до Ліги С.

          Юлія Шрамко

