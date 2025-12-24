Ліга націй: Україна дізнається суперників у груповому раунді 12 лютого
Київ • УНН
Жеребкування групового етапу Ліги націй-2026/2027 відбудеться 12 лютого 2026 року в Брюсселі. Збірна України виступатиме в Лізі В.
Україна дізнається своїх суперників у груповому раунді Ліги націй-2026/2027 12 лютого, повідомили в УАФ, пише УНН.
Деталі
"УЄФА назвав дату жеребкування групового етапу Ліги націй-2026/2027. Воно відбудеться 12 лютого 2026 року в Брюсселі. Саме того дня своїх суперників дізнається збірна України, яка виступатиме в Лізі В", - ідеться у повідомленні.
Ліга націй-2026/2027
Ліга А
Кошик 1: Португалія, Іспанія, Франція, Німеччина.
Кошик 2: Італія, Нідерланди, Данія, Хорватія.
Кошик 3: Сербія, Бельгія, Англія, Норвегія.
Кошик 4: Уельс, Чехія, Греція, Туреччина.
Ліга В
Кошик 1: Шотландія, Угорщина, Польща, Ізраїль.
Кошик 2: Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Австрія, Україна.
Кошик 3: Словенія, Грузія, Ірландія, Румунія.
Кошик 4: Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія, Косово.
Ліга С
Кошик 1: Ісландія, Албанія, Чорногорія, Казахстан.
Кошик 2: Фінляндія, Словаччина, Болгарія, ВІрменія.
Кошик 3: білорусь, Фарерські острови, Кіпр, Естонія.
Кошик 4: Латвія/Гібралтар, Люксембург/Мальта, Молдова, Сан-Марино.
Ліга D
Кошик 1: Азербайджан, Литва.
Кошик 2: Латвія/Гібралтар, Люксембург/Мальта, Ліхтенштейн, Андорра.
Календар Ліги націй-2026/2027
1 тур — 24—26 вересня 2026 року.
2 тур — 27—30 вересня 2026 року.
3 тур — 30 вересня—3 жовтня 2026 року.
4 тур — 4—6 жовня 2026 року.
5 тур — 12—14 листопада 2026 року.
6 тур — 15—17 листопада 2026 року.
Чвертьфінали, плей-оф — 25—30 березня 2027 року.
Півфінали, фінал — 9—13 червня 2027 року.
Турнір Ліги націй-2026/2027 буде пов'язаний із кваліфікацією Євро-2028.
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:
- перше місце — підніметься до Ліги А;
- друге місце — зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує третьою в групі Ліги А;
- третє місце — зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує другою в групі Ліги С;
- четверте місце — вилетить до Ліги С.
"Шахтар" гарантував вихід до плей-оф футбольної Ліги конференцій12.12.25, 00:02 • 3619 переглядiв