"Шахтар" гарантавув вихід до плей-оф футбольної Ліги конференцій
Київ • УНН
Донецький "Шахтар" гарантавув собі вихід до наступної стадії футбольної Ліги конференцій УЄФА. У матчі 5-го туру "гірники" на виїзді перемогли мальтійський "Хамрун Спартанс" з рахунком 2:0.
Деталі
У першому таймі український клуб, попри очевидну перевагу у класі, грав здебільшого "другим номером", утім, зберіг власні ворота у недоторканності - 0:0.
Після перерви малюнок гри майже не змінився, однак "Шахтар" свої нагоди реалізував. На 61-й хвилині Мейрелліш відірвався від захисника і головою пробив повз воротаря - 1:0.
А вже за три хвилини Педріньйо в центрі поля перехопив м'яч і відпасував на Ізакі, який подвоїв перевагу "гірників" - 2:0.
Таким чином, після 5-ти турів "Шахтар" має 12 очок. Натомість "Хамрун Спартанс" залишився з 4-ма пунктами і фактично втратив шанси на вихід до наступного раунду.
Нагадаємо
У черговому турі розіграшу Ліги конференцій київське "Динамо" поступилося італійській "Фіорентині" з рахунком 1:2 і практично не залишило собі шансів на вихід у наступний раунд розіграшу третього за престижем футбольного турніру Європи.
