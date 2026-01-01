Луцьк атаковано ворожими БпЛА в новорічну ніч

$42.390.17
Ексклюзив
20:23 • 11105 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
18:52 • 13114 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 14383 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 16488 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 16676 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 17968 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 21026 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 19868 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 17574 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 15919 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Популярнi новини
Реакції на російські фейки не гідні держав Центральної Азії: у МЗС відповіли на стурбованість п'яти країн щодо "атаки" на резиденцію путіна31 грудня, 15:33 • 5386 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 11067 перегляди
Компанія Трампа запускає власну криптовалюту для заохочення акціонерів31 грудня, 16:27 • 5162 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 19412 перегляди
Трамп поширив статтю NYT про блеф путіна як головну перешкоду на шляху до миру19:52 • 6120 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
20:23 • 11111 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 19462 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 67302 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 67816 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 61577 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto00:07 • 264 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати00:00 • 412 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 19462 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 11097 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 19155 перегляди
The New York Times

Луцьк атаковано ворожими БпЛА в новорічну ніч

Київ • УНН

 • 36 перегляди

В ніч на 1 січня ворог атакував Луцьк та Ковельську громаду безпілотниками. Частина БпЛА прямувала на Луцьк, виникла пожежа.

Луцьк атаковано ворожими БпЛА в новорічну ніч

В ніч на четвер, 1 січня, ворог атакував Луцьк. Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук, інформує УНН.

Деталі

За даними Повітряних сил ЗСУ, о 23:30 група російських БпЛА перетнула кордон Рівненщини та Волині з півночі. Частина безпілотників тримала курс на Ковельську громаду, ще декілька попрямували на Луцьк.

Ось така пожежа в сьогоднішній Новий рік в нашому рідному Луцьку замість святкових вогнів

- зазначив Поліщук.

Також про вибухи повідомляли жителі Ковеля.

Нагадаємо

26 грудня внаслідок атаки російських дронів на критичну інфраструктуру Волинської області близько 8 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

Жінка отримала травми у Луцьку під час ранкової ворожої атаки: показали наслідки21.08.25, 11:12 • 3950 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Новий рік
Війна в Україні
Рівненська область
Волинська область
Повітряні сили Збройних сил України
Ковель
Луцьк