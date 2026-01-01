Луцьк атаковано ворожими БпЛА в новорічну ніч

В ніч на четвер, 1 січня, ворог атакував Луцьк. Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук, інформує УНН.

Деталі

За даними Повітряних сил ЗСУ, о 23:30 група російських БпЛА перетнула кордон Рівненщини та Волині з півночі. Частина безпілотників тримала курс на Ковельську громаду, ще декілька попрямували на Луцьк.

Ось така пожежа в сьогоднішній Новий рік в нашому рідному Луцьку замість святкових вогнів - зазначив Поліщук.

Також про вибухи повідомляли жителі Ковеля.

Нагадаємо

26 грудня внаслідок атаки російських дронів на критичну інфраструктуру Волинської області близько 8 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

Жінка отримала травми у Луцьку під час ранкової ворожої атаки: показали наслідки