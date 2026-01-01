Луцьк атаковано ворожими БпЛА в новорічну ніч
Київ • УНН
В ніч на 1 січня ворог атакував Луцьк та Ковельську громаду безпілотниками. Частина БпЛА прямувала на Луцьк, виникла пожежа.
В ніч на четвер, 1 січня, ворог атакував Луцьк. Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук, інформує УНН.
За даними Повітряних сил ЗСУ, о 23:30 група російських БпЛА перетнула кордон Рівненщини та Волині з півночі. Частина безпілотників тримала курс на Ковельську громаду, ще декілька попрямували на Луцьк.
Ось така пожежа в сьогоднішній Новий рік в нашому рідному Луцьку замість святкових вогнів
Також про вибухи повідомляли жителі Ковеля.
26 грудня внаслідок атаки російських дронів на критичну інфраструктуру Волинської області близько 8 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.
