Луцк атакован вражескими БПЛА в новогоднюю ночь

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Эксклюзив
20:23 • 11111 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
18:52 • 13119 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 14388 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 16492 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 16679 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 17970 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 21028 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 19868 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 17574 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 15919 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
2м/с
83%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Реакции на российские фейки не достойны государств Центральной Азии: в МИД ответили на обеспокоенность пяти стран по поводу "атаки" на резиденцию путина31 декабря, 15:33 • 5386 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 11067 просмотра
Компания Трампа запускает собственную криптовалюту для поощрения акционеров31 декабря, 16:27 • 5162 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 19412 просмотра
Трамп распространил статью NYT о блефе Путина как главном препятствии на пути к миру19:52 • 6120 просмотра
публикации
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
20:23 • 11109 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 19458 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 67301 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 67815 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 61577 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Лавров Сергей Викторович
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Киевская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto00:07 • 264 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать00:00 • 412 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 19462 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 11097 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT31 декабря, 12:49 • 19155 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
The New York Times

Луцк атакован вражескими БПЛА в новогоднюю ночь

Киев • УНН

 • 38 просмотра

В ночь на 1 января враг атаковал Луцк и Ковельскую общину беспилотниками. Часть БПЛА направлялась на Луцк, возник пожар.

Луцк атакован вражескими БПЛА в новогоднюю ночь

В ночь на четверг, 1 января, враг атаковал Луцк. Об этом сообщил городской голова Игорь Полищук, информирует УНН.

Детали

По данным Воздушных сил ВСУ, в 23:30 группа российских БпЛА пересекла границу Ровенской и Волынской областей с севера. Часть беспилотников держала курс на Ковельскую общину, еще несколько направились на Луцк.

Вот такой пожар в сегодняшний Новый год в нашем родном Луцке вместо праздничных огней

- отметил Полищук.

Также о взрывах сообщали жители Ковеля.

Напомним

26 декабря в результате атаки российских дронов на критическую инфраструктуру Волынской области около 8 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

Женщина получила травмы в Луцке во время утренней вражеской атаки: показали последствия21.08.25, 11:12 • 3950 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Новый год
Война в Украине
Ровненская область
Волынская область
Военно-воздушные силы Украины
Ковель
Луцк