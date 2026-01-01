Луцк атакован вражескими БПЛА в новогоднюю ночь
Киев • УНН
В ночь на 1 января враг атаковал Луцк и Ковельскую общину беспилотниками. Часть БПЛА направлялась на Луцк, возник пожар.
В ночь на четверг, 1 января, враг атаковал Луцк. Об этом сообщил городской голова Игорь Полищук, информирует УНН.
Детали
По данным Воздушных сил ВСУ, в 23:30 группа российских БпЛА пересекла границу Ровенской и Волынской областей с севера. Часть беспилотников держала курс на Ковельскую общину, еще несколько направились на Луцк.
Вот такой пожар в сегодняшний Новый год в нашем родном Луцке вместо праздничных огней
Также о взрывах сообщали жители Ковеля.
Напомним
26 декабря в результате атаки российских дронов на критическую инфраструктуру Волынской области около 8 тысяч абонентов остались без электроснабжения.
Женщина получила травмы в Луцке во время утренней вражеской атаки: показали последствия21.08.25, 11:12 • 3950 просмотров