Луцк атакован вражескими БПЛА в новогоднюю ночь

В ночь на четверг, 1 января, враг атаковал Луцк. Об этом сообщил городской голова Игорь Полищук, информирует УНН.

Детали

По данным Воздушных сил ВСУ, в 23:30 группа российских БпЛА пересекла границу Ровенской и Волынской областей с севера. Часть беспилотников держала курс на Ковельскую общину, еще несколько направились на Луцк.

Вот такой пожар в сегодняшний Новый год в нашем родном Луцке вместо праздничных огней - отметил Полищук.

Также о взрывах сообщали жители Ковеля.

Напомним

26 декабря в результате атаки российских дронов на критическую инфраструктуру Волынской области около 8 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

Женщина получила травмы в Луцке во время утренней вражеской атаки: показали последствия