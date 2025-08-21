$41.380.02
07:38 • 5316 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
06:16 • 15777 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30 • 23681 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 51463 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 138104 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 65499 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 114102 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 289618 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 88981 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 82397 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
Женщина получила травмы в Луцке во время утренней вражеской атаки: показали последствия

Киев • УНН

 • 1344 просмотра

48-летняя женщина травмирована в Луцке осколками стекла во время вражеской атаки. Она госпитализирована с ранениями руки, ноги и спины.

Женщина получила травмы в Луцке во время утренней вражеской атаки: показали последствия

В Луцке во время вражеской атаки один человек получил травмы, сообщили в ГУ ГСЧС в Волынской области, показав последствия, пишет УНН.

В Луцке во время утренней вражеской атаки осколками стекла была травмирована 48-летняя женщина. Она находилась в магазине одного из пригородных сел. Известно, что пострадавшая является матерью спасателя, который именно в этот день нес службу в областном центре

- сообщили в ГСЧС.

Как отмечается, пострадавшая получила ранения руки, ноги и спины и была госпитализирована. Здание получило незначительные повреждения.

Атака РФ на Луцк: всего 12 дронов и ракет, без жертв, есть разрушения21.08.25, 09:32 • 2832 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Волынская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
Луцк