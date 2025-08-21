Женщина получила травмы в Луцке во время утренней вражеской атаки: показали последствия
Киев • УНН
48-летняя женщина травмирована в Луцке осколками стекла во время вражеской атаки. Она госпитализирована с ранениями руки, ноги и спины.
В Луцке во время вражеской атаки один человек получил травмы, сообщили в ГУ ГСЧС в Волынской области, показав последствия, пишет УНН.
В Луцке во время утренней вражеской атаки осколками стекла была травмирована 48-летняя женщина. Она находилась в магазине одного из пригородных сел. Известно, что пострадавшая является матерью спасателя, который именно в этот день нес службу в областном центре
Как отмечается, пострадавшая получила ранения руки, ноги и спины и была госпитализирована. Здание получило незначительные повреждения.
Атака РФ на Луцк: всего 12 дронов и ракет, без жертв, есть разрушения21.08.25, 09:32 • 2832 просмотра