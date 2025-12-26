Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вынести мирный план на референдум, если россия согласится на прекращение огня минимум на 60 дней, передает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Зеленский в пятницу заявил Axios, что надеется договориться с президентом США Дональдом Трампом о рамках для прекращения войны, когда они встретятся в воскресенье.

Президент Украины также заявил, что готов вынести этот план на референдум, если россия согласится на прекращение огня минимум на 60 дней.

Издание отмечает, что хотя Зеленский подчеркнул достигнутый значительный прогресс, план Трампа все еще требует болезненных территориальных уступок от Украины на востоке. Зеленский все еще надеется улучшить эти условия и сказал, что ему нужно будет получить одобрение украинского народа, если они не смогут занять "сильную" позицию по территории.

Кроме того, по данным Axios, американская сторона рассматривает как важный шаг вперед то, что Зеленский готов провести референдум и больше не исключает территориальных уступок.

Но, как подчеркнул Зеленский во время телефонного интервью Axios, проведение такого плебисцита будет иметь значительные политические, логистические и безопасностные осложнения. Вот почему он считает, что 60-дневное прекращение огня для организации и проведения голосования "является минимумом".

Высокопоставленный американский чиновник заявил Axios, что россияне понимают необходимость прекращения огня, если Зеленский объявит референдум, но хотят более короткого графика.

Зеленский также сказал, что ему пока непонятно, готова ли россия вообще согласиться с планом Трампа. "У меня есть некоторые разведывательные данные... но я сейчас на том этапе, когда хочу верить только словам лидеров", – сказал он.

Зеленский, Трамп и европейские лидеры в субботу, вероятно, проведут телефонную конференцию - СМИ

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия постоянно ищет предлоги, чтобы не подписывать мирный план, и на нее нужно давить. Зеленский планирует обсудить это с президентом США Дональдом Трампом во время встречи в воскресенье в Мар-а-Лаго.