Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного стола
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской части
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский готов вынести мирный план на референдум, если россия согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней. Он надеется договориться с Дональдом Трампом о рамках для прекращения войны.

Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вынести мирный план на референдум, если россия согласится на прекращение огня минимум на 60 дней, передает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Зеленский в пятницу заявил Axios, что надеется договориться с президентом США Дональдом Трампом о рамках для прекращения войны, когда они встретятся в воскресенье.

Президент Украины также заявил, что готов вынести этот план на референдум, если россия согласится на прекращение огня минимум на 60 дней.

Издание отмечает, что хотя Зеленский подчеркнул достигнутый значительный прогресс, план Трампа все еще требует болезненных территориальных уступок от Украины на востоке. Зеленский все еще надеется улучшить эти условия и сказал, что ему нужно будет получить одобрение украинского народа, если они не смогут занять "сильную" позицию по территории.

Кроме того, по данным Axios, американская сторона рассматривает как важный шаг вперед то, что Зеленский готов провести референдум и больше не исключает территориальных уступок.

Но, как подчеркнул Зеленский во время телефонного интервью Axios, проведение такого плебисцита будет иметь значительные политические, логистические и безопасностные осложнения. Вот почему он считает, что 60-дневное прекращение огня для организации и проведения голосования "является минимумом".

Высокопоставленный американский чиновник заявил Axios, что россияне понимают необходимость прекращения огня, если Зеленский объявит референдум, но хотят более короткого графика.

Зеленский также сказал, что ему пока непонятно, готова ли россия вообще согласиться с планом Трампа. "У меня есть некоторые разведывательные данные... но я сейчас на том этапе, когда хочу верить только словам лидеров", – сказал он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия постоянно ищет предлоги, чтобы не подписывать мирный план, и на нее нужно давить. Зеленский планирует обсудить это с президентом США Дональдом Трампом во время встречи в воскресенье в Мар-а-Лаго.

Антонина Туманова

