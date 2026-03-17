Зеленский анонсировал создание дронов, которые могут работать в условиях океана

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что вскоре Украина будет иметь дроны, способные работать в условиях океана, кроме того – продолжается активная работа над подводными системами, передает УНН.

Детали

Зеленский во время обращения к Парламенту Великобритании отметил, что в Украине "начинали с простых морских дронов-камикадзе, а затем создали дроны с турелями, которые могут сбивать вертолеты". Теперь же, по его словам, у Украины есть дроны, способные сбивать российские истребители с моря.

Мы разработали катера, которые несут другие дроны. Также имеем катера, наносящие удары по целям на суше с моря. И мы разрабатываем более устойчивые дроны, которые могут дольше и эффективнее действовать в море. Вскоре – и не в далеком будущем – у нас будут системы, способные работать даже в условиях океана. Мы также активно работаем над подводными системами - подчеркнул Глава государства.

По его словам, "сталкиваясь с угрозами в Черном море, мы находим правильные решения в сфере безопасности".

И эти решения можно использовать и для решения ваших вопросов, в частности в таких сложных ситуациях, как сегодня в Ормузском проливе. Дроны могут решать проблемы, которые иногда не под силу даже флоту - резюмировал Президент.

