Взрыв на почтовом терминале в Киеве - задержали отправителя посылки с боеприпасами

$44.360.0251.640.03
ukenru
09:09 • 1812 просмотра
Водителя Mercedes за смертельное ДТП в переходе Киева отправили под арест без залога
08:20 • 7064 просмотра
Взрыв на почтовом терминале в Киеве - задержали отправителя посылки с боеприпасамиPhoto
06:25 • 17805 просмотра
Дрон пересек границу Молдовы и взорвался во время атаки рф на Украину
7 июня, 11:59 • 35725 просмотра
Дроны FP-2 поразили два нефтяных объекта в временно оккупированном КрымуVideo
Эксклюзив
7 июня, 10:35 • 61961 просмотра
Грозы и жара до 29 градусов - в ближайшие трое суток Украину ждет неустойчивая погода
7 июня, 10:21 • 45962 просмотра
Гросси обеспокоен ударом РФ, команда МАГАТЭ посетит объект на Чернобыльской площадке, чтобы осмотреть последствия
7 июня, 09:41 • 82027 просмотра
Fire Point работает над новой ракетой на 850 км и спутниковой альтернативой StarlinkPhoto
7 июня, 07:53 • 43763 просмотра
На Буковине под группой детей обрушился мост во время экскурсии, есть пострадавшиеVideo
7 июня, 07:14 • 28799 просмотра
Враг атаковал беспилотником здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, есть повреждения
6 июня, 19:20 • 47257 просмотра
Ирландский завод легально поставляет сырье для российского ВПК - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1м/с
93%
748мм
Популярные новости
Зеленский и лидеры E3 согласовали 5 условий для завершения войны7 июня, 23:41 • 20767 просмотра
Атаки дронов парализовали аэропорт Сочи — тысячи людей ждут рейсовVideo8 июня, 00:16 • 22365 просмотра
Партия Пашиняна получает более 54 процентов на выборах в Армении - первые данные ЦИК8 июня, 00:52 • 10908 просмотра
Зеленский после встречи с лидерами Е3 отдельно пообщался со Стармером8 июня, 01:27 • 9220 просмотра
В рф дроны атаковали нефтебазу в новороссийске и воинскую часть под ленинградом - СМИPhotoVideo8 июня, 02:30 • 7228 просмотра
публикации
Врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, призвал декриминализировать врачебные ошибкиPhoto09:04 • 4706 просмотра
Fire Point работает над новой ракетой на 850 км и спутниковой альтернативой StarlinkPhoto7 июня, 09:41 • 81998 просмотра
Уход за розами в течение года: что делать весной, летом, осенью и зимой, чтобы иметь здоровые цветыPhoto6 июня, 14:12 • 85668 просмотра
Годовщина подрыва Каховской ГЭС - как катастрофа изменила юг УкраиныPhoto6 июня, 05:53 • 103873 просмотра
Куда пойти в Киеве 6-7 июняPhoto5 июня, 17:31 • 115614 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Никол Пашинян
Дональд Трамп
Денис Штилерман
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Сумская область
Армения
Реклама
УНН Lite
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 32420 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 103821 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 147002 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 150353 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 182519 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Старлинк

Взрыв на почтовом терминале в Киеве - задержали отправителя посылки с боеприпасами

Киев • УНН

 • 7068 просмотра

Полиция задержала 35-летнего мужчину за отправку боеприпасов почтой в Киев. Из-за взрыва посылки в сортировочном центре подозреваемого взяли под стражу.

Взрыв на почтовом терминале в Киеве - задержали отправителя посылки с боеприпасами

Правоохранители задержали подозреваемого по делу о взрыве посылки в сортировочном центре в Киеве - мужчина пересылал боеприпасы по почте, сообщили в ГУНП в столице в понедельник, пишет УНН.

Детали

Во время осмотра места происшествия взрывотехники столичной полиции обнаружили остатки снарядов. За считанные часы оперативники главка полиции Киева вместе с сотрудниками СБУ вычислили личность отправителя посылки.

Как указали в полиции, "им оказался 35-летний житель Запорожской области". Он был задержан в процессуальном порядке.

В СБУ уточнили, что мужчину, который 5 июня устроил взрыв на одном из терминалов "Новой почты" в Оболонском районе Киева, контрразведка и следователи Службы безопасности совместно с Нацполицией задержали по "горячим следам" по месту жительства в Запорожской области.

Предварительно установлено, что злоумышленник отправил боеприпасы своему товарищу в столицу. Цель их хранения и происхождение сейчас устанавливаются

- сообщили в полиции.

По данным СБУ, "отправление содержало осколочные боеприпасы, пересылка которых запрещена, а отправителем опасной бандероли был 35-летний уроженец Донецкой области, который сейчас проживает в Запорожье". "Пренебрегая правилами безопасности, он отправил знакомому из Киева незаконно приобретенные средства поражения," - указали в СБУ.

Во время неотложных обысков правоохранители обнаружили в мобильном телефоне задержанного данные о содержимом посылки и ее отправке, отметили в СБУ.

Сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры объявили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), и в настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.  

Взрыв на почтовом терминале в Киеве квалифицировали как теракт05.06.26, 09:00 • 3707 просмотров

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
Взрывы
Запорожская область
Служба безопасности Украины
Киев