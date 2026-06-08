Взрыв на почтовом терминале в Киеве - задержали отправителя посылки с боеприпасами
Киев • УНН
Полиция задержала 35-летнего мужчину за отправку боеприпасов почтой в Киев. Из-за взрыва посылки в сортировочном центре подозреваемого взяли под стражу.
Правоохранители задержали подозреваемого по делу о взрыве посылки в сортировочном центре в Киеве - мужчина пересылал боеприпасы по почте, сообщили в ГУНП в столице в понедельник, пишет УНН.
Детали
Во время осмотра места происшествия взрывотехники столичной полиции обнаружили остатки снарядов. За считанные часы оперативники главка полиции Киева вместе с сотрудниками СБУ вычислили личность отправителя посылки.
Как указали в полиции, "им оказался 35-летний житель Запорожской области". Он был задержан в процессуальном порядке.
В СБУ уточнили, что мужчину, который 5 июня устроил взрыв на одном из терминалов "Новой почты" в Оболонском районе Киева, контрразведка и следователи Службы безопасности совместно с Нацполицией задержали по "горячим следам" по месту жительства в Запорожской области.
Предварительно установлено, что злоумышленник отправил боеприпасы своему товарищу в столицу. Цель их хранения и происхождение сейчас устанавливаются
По данным СБУ, "отправление содержало осколочные боеприпасы, пересылка которых запрещена, а отправителем опасной бандероли был 35-летний уроженец Донецкой области, который сейчас проживает в Запорожье". "Пренебрегая правилами безопасности, он отправил знакомому из Киева незаконно приобретенные средства поражения," - указали в СБУ.
Во время неотложных обысков правоохранители обнаружили в мобильном телефоне задержанного данные о содержимом посылки и ее отправке, отметили в СБУ.
Сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры объявили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), и в настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Взрыв на почтовом терминале в Киеве квалифицировали как теракт05.06.26, 09:00 • 3707 просмотров