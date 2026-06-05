Взрыв на почтовом терминале в Киеве квалифицировали как теракт
Киев • УНН
Утренний взрыв в Оболонском районе Киева привел к гибели человека. СБУ начала досудебное расследование по статье о террористическом акте.
Смертоносный взрыв на почтовом терминале в Киеве квалифицировали как теракт, сообщили в Киевской городской прокуратуре в пятницу, пишет УНН.
Взрыв в почтовом терминале в Оболонском районе Киева, который произошел сегодня утром, квалифицирован как террористический акт
Как указано, начато досудебное расследование по ч.3 ст. 258 УК Украины - террористический акт, приведший к гибели человека.
Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в городе Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.
В Киеве на почтовом терминале произошел взрыв, есть погибший и раненые05.06.26, 08:24 • 1828 просмотров