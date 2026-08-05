В Киевской области в результате массированной атаки рф погибли 14 человек, еще 27 ранены
Киев • УНН
В результате ночной массированной атаки рф на Киевскую область погибли 14 человек, еще 27 получили ранения. Спасатели ликвидируют последствия ударов в Броварском, Бучанском и Фастовском районах.
В Киевской области в результате ночной массированной российской атаки погибли 14 человек, еще 27 получили ранения. Спасатели продолжают ликвидировать последствия ударов в нескольких районах области. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.
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По данным спасателей, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Подразделения ГСЧС работают на четырех локациях в Броварском районе, двух – в Бучанском и одной – в Фастовском районе.
В Броварском районе в результате российских ударов возникли масштабные пожары складских зданий в Броварах, поселке Великая Дымерка, а также в селах Квитневое и Перемога.
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В Фастовском районе на территории одного из предприятий спасатели ликвидировали пожар транспортных средств.
В Бучанском районе продолжается тушение пожара складского здания в селе Чайки. В Софиевской Борщаговке уже ликвидирован пожар на территории логистического предприятия.
Этой ночью Киевщина снова пережила одну из самых трагических вражеских атак. К сожалению, российский удар забрал жизни 14 мирных людей. Больше всего жертв - в Броварском районе, где погибли девять человек. В Бучанском районе враг убил еще четырех мирных жителей. Еще один человек погиб в Фастовском районе
В ГСЧС подчеркнули, что воздушная тревога в Киевской области продолжается, а спасатели продолжают работать в условиях повышенной опасности из-за угрозы повторных российских ударов. Информация о последствиях атаки уточняется.
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