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В Киевской области в результате массированной атаки рф погибли 14 человек, еще 27 ранены

Киев • УНН

 • 26490 просмотра

В результате ночной массированной атаки рф на Киевскую область погибли 14 человек, еще 27 получили ранения. Спасатели ликвидируют последствия ударов в Броварском, Бучанском и Фастовском районах.

В Киевской области в результате массированной атаки рф погибли 14 человек, еще 27 ранены

В Киевской области в результате ночной массированной российской атаки погибли 14 человек, еще 27 получили ранения. Спасатели продолжают ликвидировать последствия ударов в нескольких районах области. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Подробности

По данным спасателей, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Подразделения ГСЧС работают на четырех локациях в Броварском районе, двух – в Бучанском и одной – в Фастовском районе.

В Броварском районе в результате российских ударов возникли масштабные пожары складских зданий в Броварах, поселке Великая Дымерка, а также в селах Квитневое и Перемога.

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В Фастовском районе на территории одного из предприятий спасатели ликвидировали пожар транспортных средств.

В Бучанском районе продолжается тушение пожара складского здания в селе Чайки. В Софиевской Борщаговке уже ликвидирован пожар на территории логистического предприятия.

Этой ночью Киевщина снова пережила одну из самых трагических вражеских атак. К сожалению, российский удар забрал жизни 14 мирных людей. Больше всего жертв - в Броварском районе, где погибли девять человек. В Бучанском районе враг убил еще четырех мирных жителей. Еще один человек погиб в Фастовском районе

- отметил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

В ГСЧС подчеркнули, что воздушная тревога в Киевской области продолжается, а спасатели продолжают работать в условиях повышенной опасности из-за угрозы повторных российских ударов. Информация о последствиях атаки уточняется.

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Степан Гафтко

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