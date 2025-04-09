Южнокорейские партнеры рассматривают финансирование реконструкции водопровода и очистных сооружений в Броварах стоимостью 1,2 млрд грн. Модернизация улучшит очистку и обеспечит надежность устаревших объектов.
В Броварах успешно действует проект "Перспектива 21. 3", который помогает взрослым с синдромом Дауна адаптироваться к самостоятельной жизни и трудоустроиться. Организация создала пекарню и кафе для стажировки.
КП "Бровары-Благоустройство" получило четыре новых трактора для работы в разные времена года. Один трактор будет в Требухове, еще один – в Княжичах, а два – в Броварах.
В Броварской громаде активно развивают инклюзивное образование в школах и детских садах. Создано 65 инклюзивных групп для 201 ребенка, работает ИРЦ и специальные классы с необходимым оборудованием.
В Броварской громаде работают 15 ассистентов для детей с инвалидностью, которые являются близкими родственниками учеников. Ассистенты прошли специальное 60-часовое обучение и помогают детям в повседневных делах во время обучения.
Воинская часть, которая защищает воздушное пространство региона, получила два мобильных генератора от Броварской громады. Ранее громада также передала военным Toyota Hilux, 200 аккумуляторов для дронов и другое оборудование.
Броварской городской совет рассмотрит вопрос ежемесячных доплат в размере 1300 грн для педагогов дошкольного и внешкольного образования. Инициатива потребует около 18 млн грн в год из местного бюджета.
Бровары получили гуманитарную помощь из Норвегии, включающую средства реабилитации, кресла колесные и медицинское снаряжение. Помощь предназначена для раненых военных и гражданских, которые нуждаются в средствах реабилитации.
Спортсмены из Броваров получили приглашение на соревнования во Франции и Германии. 41 ребенок примет участие в футбольном турнире, соревнованиях по плаванию и летнем отдыхе за рубежом.
В Броварской громаде заработало социальное такси для людей с ограниченными возможностями и других категорий. Услуга доступна в рабочие дни с 8:00 до 20:00 по предварительному заказу.
В Броварской громаде 20,5% учеников и 6% педагогов болеют гриппом и ОРВИ. 31 класс переведен на дистанционное обучение, четыре лицея полностью работают онлайн до конца февраля.
В Броварской громаде растет количество больных гриппом и ОРВИ среди учеников, 78 классов перешли на дистанционное обучение. Требуховский лицей полностью работает онлайн из-за высокой заболеваемости.
В Броварской общине наблюдается рост уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, особенно среди детей. Один лицей и 48 классов в шести других учреждениях уже перешли на дистанционное обучение.
В культурно-просветительском центре "Світлиця" представлена коллекция ожерелий мастерицы Ольги Шуваевой-Нечипорук. Выставка сопровождается музыкально-поэтической программой и продлится до конца февраля.
Бровары продолжают поддерживать украинских защитников: на фронт поехал полноприводный грузовик и "старлинки".
В укрытиях Броваров установлена система автоматического открытия во время тревоги и закрытия через 15 минут после ее завершения. Местные власти работают над улучшением доступности укрытий для маломобильных групп населения.
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины.
Бровары и Йена: стратегическое партнерство в условиях войны и после победы.
Броварской городской совет выделил средства на закупку смарт-часов для 42 глухих жителей громады. Устройства помогут людям с нарушением слуха вовремя получать уведомления о воздушной тревоге через вибрацию.
Во Дворце творчества детей и юношества Броваров действует территориальная ячейка МАН, охватывающая 248 учеников в 43 научных секциях. Центр обеспечивает развитие юных ученых и исследователей в различных областях знаний.
В Броварском лицее №3 началась реализация ЭСКО-договора стоимостью почти 20 млн грн. Проект предусматривает модернизацию теплового пункта и комплексное утепление здания.
Броварская громада закупила и передала военному подразделению 10 квадрокоптеров MAVIC 3 PRO и MAVIC 3T. Также недавно громада передала автомобиль 95-й десантно-штурмовой бригаде.
Суд оштрафовал Владимира Майбоженко на 34 тыс. грн и лишил прав на 3 года за наезд на четырех человек в нетрезвом состоянии. Прокуратура не согласна с приговором и будет обжаловать его.
Армия россии запустила по Украине ударные БПЛА. В Киеве работала противовоздушная оборона.
В Броварах в результате ночной атаки рф повреждены 12 частных домов и магазин, погибли два человека. На месте работает комиссия по оценке ущерба, пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Броварская громада готовит все свои 13 лицеев к участию во всеукраинском эксперименте по безопасности в учебных заведениях. Три заведения уже утверждены МОН, остальные готовятся к выполнению дополнительных требований безопасности.
В Броварах принимают заявки на компенсацию стоимости резервных источников питания для ОСМД: зарезервировано 500 тыс. грн.
В Броварах завершен капитальный ремонт двух укрытий в лицее.
В Украине почтили память 14 погибших в авиакатастрофе вертолета в Броварах, среди которых руководство МВД. ГБР завершило расследование, пятеро должностных лиц ГСЧС предстали перед судом.
Броварской городской голова передал специально оборудованный автомобиль мобильной группе ПВО. Во время первого дежурства военные успешно сбили вражеский беспилотник.