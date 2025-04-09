Штраф на 34 тыс. за пьяное ДТП с пострадавшими: суд огласил приговор экс-главе Броварской РГА Майбоженко

Суд оштрафовал Владимира Майбоженко на 34 тыс. грн и лишил прав на 3 года за наезд на четырех человек в нетрезвом состоянии. Прокуратура не согласна с приговором и будет обжаловать его.