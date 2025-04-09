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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29330 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Южной Корее рассматривают возможность присоединиться к реконструкции водопровода и очистных сооружений в Броварах

Южнокорейские партнеры рассматривают финансирование реконструкции водопровода и очистных сооружений в Броварах стоимостью 1,2 млрд грн. Модернизация улучшит очистку и обеспечит надежность устаревших объектов.

Экономика • 26 марта, 11:23 • 51614 просмотра
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"Перспектива 21.3" в Броварах: история семьи, которая меняет будущее людей с синдромом Дауна

В Броварах успешно действует проект "Перспектива 21. 3", который помогает взрослым с синдромом Дауна адаптироваться к самостоятельной жизни и трудоустроиться. Организация создала пекарню и кафе для стажировки.

Общество • 21 марта, 07:00 • 486952 просмотра

Броварская громада получила новую коммунальную технику: четыре трактора для города и сел громады

КП "Бровары-Благоустройство" получило четыре новых трактора для работы в разные времена года. Один трактор будет в Требухове, еще один – в Княжичах, а два – в Броварах.

Киевская область • 19 марта, 13:36 • 20142 просмотра

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

В Броварской громаде активно развивают инклюзивное образование в школах и детских садах. Создано 65 инклюзивных групп для 201 ребенка, работает ИРЦ и специальные классы с необходимым оборудованием.

Общество • 11 марта, 11:49 • 194836 просмотра
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В Броварской громаде работают 15 ассистентов для детей с инвалидностью

В Броварской громаде работают 15 ассистентов для детей с инвалидностью, которые являются близкими родственниками учеников. Ассистенты прошли специальное 60-часовое обучение и помогают детям в повседневных делах во время обучения.

Общество • 5 марта, 16:07 • 17521 просмотра

Броварская громада передала военным два генератора - мэр

Воинская часть, которая защищает воздушное пространство региона, получила два мобильных генератора от Броварской громады. Ранее громада также передала военным Toyota Hilux, 200 аккумуляторов для дронов и другое оборудование.

Общество • 28 февраля, 13:02 • 20314 просмотра

В Броварах планируют ввести ежемесячные доплаты для педагогов дошкольного и внешкольного образования

Броварской городской совет рассмотрит вопрос ежемесячных доплат в размере 1300 грн для педагогов дошкольного и внешкольного образования. Инициатива потребует около 18 млн грн в год из местного бюджета.

Общество • 25 февраля, 10:52 • 21966 просмотра

Средства реабилитации из Норвегии: Броварская громада получила важный гуманитарный груз

Бровары получили гуманитарную помощь из Норвегии, включающую средства реабилитации, кресла колесные и медицинское снаряжение. Помощь предназначена для раненых военных и гражданских, которые нуждаются в средствах реабилитации.

Общество • 24 февраля, 15:49 • 23190 просмотра

Юные спортсмены из Броваров получили приглашение на международные турниры во Франции и Германии

Спортсмены из Броваров получили приглашение на соревнования во Франции и Германии. 41 ребенок примет участие в футбольном турнире, соревнованиях по плаванию и летнем отдыхе за рубежом.

Общество • 20 февраля, 15:25 • 30312 просмотра

В Броварской громаде запустили социальное такси

В Броварской громаде заработало социальное такси для людей с ограниченными возможностями и других категорий. Услуга доступна в рабочие дни с 8:00 до 20:00 по предварительному заказу.

Общество • 18 февраля, 14:15 • 24825 просмотра

В Броварской громаде растет уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников и педагогов - городской голова

В Броварской громаде 20,5% учеников и 6% педагогов болеют гриппом и ОРВИ. 31 класс переведен на дистанционное обучение, четыре лицея полностью работают онлайн до конца февраля.

Общество • 18 февраля, 09:13 • 30466 просмотра

В Броварской громаде возросло количество больных детей гриппом и ОРВИ, эпидемиологическая ситуация контролируемая - городской голова

В Броварской громаде растет количество больных гриппом и ОРВИ среди учеников, 78 классов перешли на дистанционное обучение. Требуховский лицей полностью работает онлайн из-за высокой заболеваемости.

Общество • 14 февраля, 11:05 • 25497 просмотра

В Броварской общине растет уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ - мэр города

В Броварской общине наблюдается рост уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, особенно среди детей. Один лицей и 48 классов в шести других учреждениях уже перешли на дистанционное обучение.

Общество • 12 февраля, 12:03 • 27981 просмотра
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"Коралі для кралі": в Броварах проходит уникальная выставка украинских бус

В культурно-просветительском центре "Світлиця" представлена коллекция ожерелий мастерицы Ольги Шуваевой-Нечипорук. Выставка сопровождается музыкально-поэтической программой и продлится до конца февраля.

Общество • 7 февраля, 10:29 • 41516 просмотра

Бровары продолжают поддерживать украинских защитников: на фронт поехал полноприводный грузовик и "старлинки"

Бровары продолжают поддерживать украинских защитников: на фронт поехал полноприводный грузовик и "старлинки".

Общество • 6 февраля, 11:35 • 24501 просмотра
Эксклюзив

В Броварах укрытия автоматически открываются во время тревоги, местные власти работают над улучшением безбарьерности

В укрытиях Броваров установлена система автоматического открытия во время тревоги и закрытия через 15 минут после ее завершения. Местные власти работают над улучшением доступности укрытий для маломобильных групп населения.

Общество • 4 февраля, 11:30 • 32736 просмотра

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины.

Общество • 3 февраля, 09:00 • 170841 просмотра

Бровары и Йена: стратегическое партнерство в условиях войны и после победы

Бровары и Йена: стратегическое партнерство в условиях войны и после победы.

политика • 31 января, 11:19 • 35968 просмотра

Броварской городской совет выделил средства на смарт-часы для глухих людей: важная инициатива во время войны

Броварской городской совет выделил средства на закупку смарт-часов для 42 глухих жителей громады. Устройства помогут людям с нарушением слуха вовремя получать уведомления о воздушной тревоге через вибрацию.

Общество • 31 января, 08:38 • 27102 просмотра
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Бровары воспитывают ученых: во Дворце творчества работает ячейка МАН

Во Дворце творчества детей и юношества Броваров действует территориальная ячейка МАН, охватывающая 248 учеников в 43 научных секциях. Центр обеспечивает развитие юных ученых и исследователей в различных областях знаний.

Общество • 29 января, 11:26 • 24054 просмотра

В одном из броварских лицеев внедряют энергоэффективные технологии: стартовал ЭСКО-договор на почти 20 миллионов гривен

В Броварском лицее №3 началась реализация ЭСКО-договора стоимостью почти 20 млн грн. Проект предусматривает модернизацию теплового пункта и комплексное утепление здания.

Общество • 28 января, 13:29 • 28984 просмотра

Броварская громада передала 10 MAVIC одному из подразделений ВСУ - мэр

Броварская громада закупила и передала военному подразделению 10 квадрокоптеров MAVIC 3 PRO и MAVIC 3T. Также недавно громада передала автомобиль 95-й десантно-штурмовой бригаде.

Киевская область • 27 января, 17:15 • 27249 просмотра

Штраф на 34 тыс. за пьяное ДТП с пострадавшими: суд огласил приговор экс-главе Броварской РГА Майбоженко

Суд оштрафовал Владимира Майбоженко на 34 тыс. грн и лишил прав на 3 года за наезд на четырех человек в нетрезвом состоянии. Прокуратура не согласна с приговором и будет обжаловать его.

политика • 27 января, 14:49 • 31337 просмотра

В Киеве слышны взрывы: россия атакует столицу дронами

Армия россии запустила по Украине ударные БПЛА. В Киеве работала противовоздушная оборона.

Война • 27 января, 00:48 • 40976 просмотра

Пострадали 12 домов и магазин: комиссия в Броварах начала оценку ущерба, нанесенного ночной атакой рф - мэр

В Броварах в результате ночной атаки рф повреждены 12 частных домов и магазин, погибли два человека. На месте работает комиссия по оценке ущерба, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Общество • 24 января, 07:08 • 90902 просмотра
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Броварская громада готовится к участию в эксперименте по повышению безопасности в учебных заведениях

Броварская громада готовит все свои 13 лицеев к участию во всеукраинском эксперименте по безопасности в учебных заведениях. Три заведения уже утверждены МОН, остальные готовятся к выполнению дополнительных требований безопасности.

Общество • 23 января, 12:02 • 36670 просмотра
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В Броварах принимают заявки на компенсацию стоимости резервных источников питания для ОСМД: зарезервировано 500 тыс. грн

В Броварах принимают заявки на компенсацию стоимости резервных источников питания для ОСМД: зарезервировано 500 тыс. грн.

Общество • 21 января, 11:36 • 117762 просмотра

В Броварах завершен капитальный ремонт двух укрытий в лицее №11: современные условия для более 400 детей

В Броварах завершен капитальный ремонт двух укрытий в лицее.

Общество • 20 января, 09:54 • 29096 просмотра

Годовщина авиакатастрофы в Броварах: в ряде регионов Украины провели мемориальные мероприятия

В Украине почтили память 14 погибших в авиакатастрофе вертолета в Броварах, среди которых руководство МВД. ГБР завершило расследование, пятеро должностных лиц ГСЧС предстали перед судом.

Общество • 18 января, 17:05 • 43495 просмотра

Сбили дрон на первом же выезде: мэр Броваров передал авто "ловцам шахедов"

Броварской городской голова передал специально оборудованный автомобиль мобильной группе ПВО. Во время первого дежурства военные успешно сбили вражеский беспилотник.

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