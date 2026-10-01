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В трех городах Киевской области ухудшилось качество воздуха из-за мелкодисперсной пыли

Киев • УНН

 • 792 просмотра

В Вышгороде, Василькове и Обухове выявили повышенный уровень мелкодисперсной пыли. Жителям советуют закрыть окна и избегать выхода на улицу.

В трех городах Киевской области ухудшилось качество воздуха из-за мелкодисперсной пыли

В городах Вышгород, Васильков и Обухов зафиксировано ухудшение состояния атмосферного воздуха. Об этом свидетельствуют результаты наблюдений мониторинговых постов, сообщает КОВА, пишет УНН.

Основным загрязнителем сейчас является мелкодисперсная пыль. При длительном воздействии она может вызвать дискомфорт при дыхании у пожилых людей, людей, чувствительных к раздражениям, и детей

- говорится в сообщении.

До улучшения ситуации специалисты советуют держать окна закрытыми, не находиться длительное время на открытом воздухе и пить достаточно воды. Если дома есть очиститель воздуха, его рекомендуют включить на максимальный режим.

В других населённых пунктах Киевской области превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не наблюдалось.

Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует естественному фону.

Мониторинг атмосферного воздуха осуществляется на 15 пунктах наблюдения в городах Бровары, Борисполь, Переяслав, Вышгород, Боярка, Обухов, Кагарлык, Богуслав, Узин, Васильков, Ирпень, Вишнёвое, посёлках Иванков и Великая Дымерка и селе Подгорцы Обуховского района. Пост наблюдения в городе Белая Церковь временно не работает.

россия атаковала Украину 107 дронами - сколько обезвредила ПВО01.10.26, 08:19 • 3062 просмотра

Ольга Розгон

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