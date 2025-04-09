В Вышгородском районе Киевской области грузовик MAN столкнулся с мотоциклом Honda на перекрестке. 34-летний мотоциклист из Киева погиб на месте происшествия в результате полученных травм.
В Киеве активирована система противовоздушной обороны из-за обнаружения вражеских беспилотников. Жителей столицы и Киевской области призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
На Киевщине за счет UNITED24 отстроили пятиэтажный дом, разрушенный российскими войсками в марте 2022 года. В свои дома вернутся 300 жителей, восстановлено 9 полностью уничтоженных квартир.
36-летний киевлянин совершил несколько выстрелов с балкона в комплексе отдыха на Вышгородщине. Полиция прибыла на место происшествия, изъяла оружие и рассматривает открытие уголовного производства.
В Броварском и Вышгородском районах Киевской области зафиксировано ухудшение состояния воздуха.
В четырех районах Киевской области зафиксированы пожары торфяников, травяного настила и лесной подстилки. Из-за этого ухудшилось состояние воздуха, фиксируются превышения допустимых концентраций химических и биологических веществ.
В Вышгородском районе Киевской области остался один очаг тления площадью до 2 га. ГСЧС предупреждает о повышенной опасности пожаров в выходные дни, которые статистически являются пиком возгораний.
В Киеве зафиксировано повышение концентрации взвешенных частиц в воздухе. Причиной стали пожары в экосистеме Киевской области, в частности в Вышгородском районе. Жителям рекомендуют ограничить пребывание на улице.
Киевская ОГА подписала меморандумы об установке 19 когенерационных установок в 8 населенных пунктах области. Общая мощность установок превысит 50 МВт, обеспечивая электроэнергией и теплом зимой.
Двое 20-летних жителей Бучанского района подменили компьютерные комплектующие на почте. Подозреваемые задержаны, им грозит до 3 лет лишения свободы за мошенничество.
В Буче в местном пруду обнаружено тело женщины. Спасатели с помощью спецсредств извлекли тело из воды.
В Бучанском районе открылся офис турецкого производителя генераторов Dalgakiran. В Фастовском районе появился офис компании Альфатех, продающей строительную технику. Это будет способствовать созданию рабочих мест и развитию региона.
Из-за непогоды в Киевской области, в частности в Бучанском и Вышгородском районах, были введены аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения электросетей, энергетики ДТЭК работают над восстановлением электроснабжения во всех домах.
Из-за грозы в Киевской области произошли аварийные отключения электроэнергии, которые затронули 254 трансформаторные подстанции и 15 высоковольтных воздушных линий электропередачи.
Движение транспорта перекрыто на мосту автодороги Р-69 в селе Хотяновка Киевской области из-за повреждений, полученных в результате боевых действий, действуют объездные пути, и планируется возобновить движение через параллельную понтонную переправу.
В Вышгороде Киевской области у автобуса, перевозившего около 40 пассажиров, во время движения загорелся моторный отсек, но, к счастью, обошлось без жертв.
В Киевской области из-за непогоды без электричества остались более 8,3 тыс. семей, при этом больше всего отключений зафиксировано в Бучанском, Обуховском и Вышгородском районах.
Украинский журналист Дмитрий Хилюк, которого Россия выиграла ли в 2022 году, все еще жив и находится в российском плену, ожидая обмена, сообщил один из освобожденных заключенных.
Лесной пожар под Киевом локализован и продолжается тушение, ситуация пока контролируется.
Из-за пожара в Вышгородском районе под Киевом качество воздуха может ухудшиться в некоторых районах, таких как Оболонский и Подольский, если направление ветра изменится, поэтому рекомендуется держать окна закрытыми и ограничить пребывание на свежем воздухе.
Возле Вышгорода под Киевом горит лес и трава, что вызвало гигантский столб дыма, который видно из столицы, хотя его причина до сих пор неизвестна.
Энергетики восстановили электроснабжение 1023 семей в Вышгородском районе Киевской области после того, как российский обстрел повредил электросети и оставил их без света.
Ежегодно христиане ожидают символического схождения Благодатного огня - церемонии. УНН собрал для вас интересную информацию об этом таинстве, которое традиционно происходит в последнюю субботу перед Пасхой.
В Нежине Черниговской области во время пожара, вспыхнувшего в двухквартирном доме, погибла женщина, ее ребенок был госпитализирован с ожогами.
84 человека, в том числе 20 детей, были эвакуированы из задымленной многоэтажки в Вышгороде Киевской области из-за горящей шины на 18-м этаже.
Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли неразорвавшуюся боеголовку ракеты Х-101 в Вышгородском районе Киевской области, ликвидировав угрозу для местных жителей.
Непогода в Киевской области вызвала отключение электроэнергии и повреждения крыш в 5 районах, было отключено 42 линии электропередач, сообщалось о повреждении зданий, деревьев и инфраструктуры.
Полиция Киевской области разоблачила факт незаконного вылова рыбы на сумму более 64 000 гривен.
Украина получила от Всемирного банка 12 модульных мостовых систем стоимостью более 15 миллионов долларов США для замены разрушенных во время боевых действий мостов.
В результате массированных обстрелов в Сумской и Харьковской областях были обесточены более 8,6 тыс. потребителей, а более 130 остались без газа.