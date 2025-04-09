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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28955 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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В четырех районах Киевщины горят торфяники, травяной настил и лесная подстилка: Кравченко о причинах загрязнения воздуха

В четырех районах Киевской области зафиксированы пожары торфяников, травяного настила и лесной подстилки. Из-за этого ухудшилось состояние воздуха, фиксируются превышения допустимых концентраций химических и биологических веществ.

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В Киевской области на утро один очаг пожара, там тление без открытого огня - ГСЧС

В Вышгородском районе Киевской области остался один очаг тления площадью до 2 га. ГСЧС предупреждает о повышенной опасности пожаров в выходные дни, которые статистически являются пиком возгораний.

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В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров в области

В Киеве зафиксировано повышение концентрации взвешенных частиц в воздухе. Причиной стали пожары в экосистеме Киевской области, в частности в Вышгородском районе. Жителям рекомендуют ограничить пребывание на улице.

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В трех районах Киевщины планируют установить 19 когенерационных установок - Кравченко

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