Из-за массированных обстрелов Сумщины и Харьковщины более 8,6 тысячи потребителей остались без света - Минэнерго

В результате массированных обстрелов в Сумской и Харьковской областях были обесточены более 8,6 тыс. потребителей, а более 130 остались без газа.