Атака БПЛА рф на Вишнёвое - повреждены жилой комплекс и автомобили
Киев • УНН
российские БПЛА нанесли удар по Вишнёвому под Киевом. Пожар на парковке уничтожил автомобили и выбил окна, погибших и пострадавших нет.
В ночь на 28 августа российские БПЛА атаковали город Вишнёвое под Киевом. В результате удара пострадал жилой комплекс, пожар уничтожил автомобили, но погибших нет. Об этом сообщает УНН.
Детали
Фотокорреспондент УНН побывал на месте вражеских ударов и показал их последствия.
По данным Вишнёвской городской общины, в результате попадания возник пожар на парковке. В расположенных рядом многоэтажных домах были выбиты окна.
Спасатели потушили пожар, пострадавших и погибших нет.
Напомним
В Киевской области снова фиксируют ухудшение качества воздуха после 38 недавних российских атак. Умеренные концентрации мелкодисперсной пыли зафиксировали в Вышгороде, Василькове, Белой Церкви и Броварах.