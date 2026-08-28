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Атака БПЛА рф на Вишнёвое - повреждены жилой комплекс и автомобили

Киев • УНН

 • 826 просмотра

российские БПЛА нанесли удар по Вишнёвому под Киевом. Пожар на парковке уничтожил автомобили и выбил окна, погибших и пострадавших нет.

Атака БПЛА рф на Вишнёвое - повреждены жилой комплекс и автомобили
Фото: Андрей Ходьков, фотокорреспондент УНН

В ночь на 28 августа российские БПЛА атаковали город Вишнёвое под Киевом. В результате удара пострадал жилой комплекс, пожар уничтожил автомобили, но погибших нет. Об этом сообщает УНН.

Детали

Фотокорреспондент УНН побывал на месте вражеских ударов и показал их последствия.

Фото: Андрей Ходьков, фотокорреспондент УНН

По данным Вишнёвской городской общины, в результате попадания возник пожар на парковке. В расположенных рядом многоэтажных домах были выбиты окна.

Спасатели потушили пожар, пострадавших и погибших нет.

Напомним

В Киевской области снова фиксируют ухудшение качества воздуха после 38 недавних российских атак. Умеренные концентрации мелкодисперсной пыли зафиксировали в Вышгороде, Василькове, Белой Церкви и Броварах.

Евгений Устименко

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