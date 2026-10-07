В Киеве появилась звезда Ярославы Магучих — где её можно увидеть

$44.950.1150.640.16
ukenru
19:38 • 10619 просмотра
Враг продолжает атаковать столицу: в одном из районов дрон попал в многоэтажку, вспыхнул пожар
18:52 • 12303 просмотра
Обгоревшие книги из Харькова стали инсталляцией на ярмарке во Франкфурте
17:59 • 17905 просмотра
Варианты коротких путешествийPhoto
17:45 • 13098 просмотра
"Днепр-Арену" в четвёртый раз выставили на аукцион со "скидкой"
17:13 • 15295 просмотра
В ряде регионов Украины ввели аварийные отключения — действуют ли графики
Эксклюзив
16:15 • 25710 просмотра
Пожарная авиация — это больше, чем самолёт: как XENA организует международные операции по тушению лесных пожаровPhoto
Эксклюзив
7 октября, 15:25 • 26692 просмотра
Диетолог рассказал, чем полезна скумбрия и как правильно её есть
7 октября, 15:22 • 15641 просмотра
Свет будут отключать с полуночи и до конца суток: где и как долго будут действовать ограничения 8 октября
7 октября, 15:16 • 12254 просмотра
Троим мальчикам, которых рф убила в Прилуках, был всего один год — Зеленский
7 октября, 14:18 • 15238 просмотра
Венгрия сняла вето на продвижение в ЕС с открытием новых кластеров для Украины - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
0м/с
79%
751мм
Популярные новости
F-1: Гран-при Сингапура — история спринта, расписание заездовPhotoVideo7 октября, 12:25 • 32763 просмотра
Три года после нападения ХАМАС: как 7 октября изменило Израиль, Газу и весь Ближний Восток7 октября, 12:51 • 26291 просмотра
Ставка на технических миллионеров и первая критика — как реагируют на электромобиль от Jaguar и его стоимость7 октября, 13:07 • 15275 просмотра
WP: Трамп хочет новый Кэмп-Дэвид - президентскую резиденцию в собственном гольф-клубе7 октября, 13:57 • 14303 просмотра
Трэвис Баркер показал фото из больницы, но не раскрыл причину7 октября, 14:51 • 12337 просмотра
публикации
Варианты коротких путешествийPhoto17:59 • 17902 просмотра
Пожарная авиация — это больше, чем самолёт: как XENA организует международные операции по тушению лесных пожаровPhoto
Эксклюзив
16:15 • 25707 просмотра
Диетолог рассказал, чем полезна скумбрия и как правильно её есть
Эксклюзив
7 октября, 15:25 • 26690 просмотра
Почему «очень дорогие» адвокаты обвиняемых в медицинской халатности врачей Odrex пропускают судебные заседания?7 октября, 13:42 • 28546 просмотра
Три года после нападения ХАМАС: как 7 октября изменило Израиль, Газу и весь Ближний Восток7 октября, 12:51 • 26346 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Педро Санчес
Тарас Шевченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Прилуки
Китай
Венгрия
Реклама
УНН Lite
В Киеве появилась звезда Ярославы Магучих — где её можно увидетьVideo20:37 • 1512 просмотра
Трамп вручит Маску высшую научную награду США19:53 • 2970 просмотра
Ставка на роскошь и сокращение расходов — Porsche перестроит бизнес, готовясь к эпохе снижения продаж16:56 • 10564 просмотра
Папа Лев на встрече с епископами в Ватикане, вероятно, обсудит повторные браки и католиков-геев7 октября, 15:43 • 11759 просмотра
Трэвис Баркер показал фото из больницы, но не раскрыл причину7 октября, 14:51 • 12389 просмотра
Актуальное
Хранитель
Фильм
Отопление
Социальная сеть
The Washington Post

В Киеве появилась звезда Ярославы Магучих — где её можно увидеть

Киев • УНН

 • 1518 просмотра

В Киеве открыли звёзды Ярославы Магучих, Григория Крисса, Сергея Дзинзирука и Александры Кононовой. Магучих поблагодарила защитников Украины.

В Киеве появилась звезда Ярославы Магучих — где её можно увидеть

В столице открыли новые звёзды на "Площади звёзд". Свою звезду получила олимпийская чемпионка, абсолютная чемпионка мира, обладательница мирового рекорда, чемпионка мира и Европы Ярослава Магучих, передаёт УНН со ссылкой на Федерацию лёгкой атлетики.

"Для меня большая честь получить собственную звезду в сердце Киева. И этот особенный момент мне хочется разделить со всеми, кто поддерживает меня на моём пути. Особая благодарность нашим защитникам и защитницам, благодаря которым мы имеем возможность жить, работать, мечтать и достигать новых вершин. Это вдохновляет двигаться вперёд и прославлять Украину", — поделилась Ярослава Магучих.

Мечтала держать этот трофей в своих руках — Магучих после победы на Абсолютном чемпионате мира12.09.26, 04:06 • 3988 просмотров

Также были открыты звёзды олимпийского чемпиона по фехтованию Григория Крисса, чемпиона мира по боксу по версии WBO Сергея Дзинзирука и многократной чемпионки Паралимпийских игр Александры Кононовой.

К торжественному событию присоединилась президент Федерации лёгкой атлетики Украины Ольга Саладуха, которая лично поздравила Ярославу Магучих.

Добавим

"Площадь звёзд" в Киеве расположена в центре города — на углу бульвара Леси Украинки, улицы Эспланадной и Спортивной площади (рядом со станцией метро "Дворец спорта").

Антонина Туманова

СпортУНН Lite
Киев