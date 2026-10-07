В Киеве появилась звезда Ярославы Магучих — где её можно увидеть

В столице открыли новые звёзды на "Площади звёзд". Свою звезду получила олимпийская чемпионка, абсолютная чемпионка мира, обладательница мирового рекорда, чемпионка мира и Европы Ярослава Магучих, передаёт УНН со ссылкой на Федерацию лёгкой атлетики.

"Для меня большая честь получить собственную звезду в сердце Киева. И этот особенный момент мне хочется разделить со всеми, кто поддерживает меня на моём пути. Особая благодарность нашим защитникам и защитницам, благодаря которым мы имеем возможность жить, работать, мечтать и достигать новых вершин. Это вдохновляет двигаться вперёд и прославлять Украину", — поделилась Ярослава Магучих.

Мечтала держать этот трофей в своих руках — Магучих после победы на Абсолютном чемпионате мира

Также были открыты звёзды олимпийского чемпиона по фехтованию Григория Крисса, чемпиона мира по боксу по версии WBO Сергея Дзинзирука и многократной чемпионки Паралимпийских игр Александры Кононовой.

К торжественному событию присоединилась президент Федерации лёгкой атлетики Украины Ольга Саладуха, которая лично поздравила Ярославу Магучих.

Добавим

"Площадь звёзд" в Киеве расположена в центре города — на углу бульвара Леси Украинки, улицы Эспланадной и Спортивной площади (рядом со станцией метро "Дворец спорта").

