В Киеве появилась звезда Ярославы Магучих — где её можно увидеть
Киев • УНН
В Киеве открыли звёзды Ярославы Магучих, Григория Крисса, Сергея Дзинзирука и Александры Кононовой. Магучих поблагодарила защитников Украины.
В столице открыли новые звёзды на "Площади звёзд". Свою звезду получила олимпийская чемпионка, абсолютная чемпионка мира, обладательница мирового рекорда, чемпионка мира и Европы Ярослава Магучих, передаёт УНН со ссылкой на Федерацию лёгкой атлетики.
"Для меня большая честь получить собственную звезду в сердце Киева. И этот особенный момент мне хочется разделить со всеми, кто поддерживает меня на моём пути. Особая благодарность нашим защитникам и защитницам, благодаря которым мы имеем возможность жить, работать, мечтать и достигать новых вершин. Это вдохновляет двигаться вперёд и прославлять Украину", — поделилась Ярослава Магучих.
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Также были открыты звёзды олимпийского чемпиона по фехтованию Григория Крисса, чемпиона мира по боксу по версии WBO Сергея Дзинзирука и многократной чемпионки Паралимпийских игр Александры Кононовой.
К торжественному событию присоединилась президент Федерации лёгкой атлетики Украины Ольга Саладуха, которая лично поздравила Ярославу Магучих.
Добавим
"Площадь звёзд" в Киеве расположена в центре города — на углу бульвара Леси Украинки, улицы Эспланадной и Спортивной площади (рядом со станцией метро "Дворец спорта").