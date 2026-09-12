Мечтала держать этот трофей в своих руках — Магучих после победы на Абсолютном чемпионате мира
Киев • УНН
Ярослава Магучих выиграла турнир в Будапеште с прыжком на 1,99 м. После победы она планирует короткий отпуск у моря.
После исторической победы на Абсолютном чемпионате мира в Будапеште прыгунья в высоту Ярослава Магучих поделилась впечатлениями с организаторами соревнований. Об этом сообщает Федерация лёгкой атлетики Украины, информирует УНН.
Детали
По словам Магучих, она мечтала держать этот трофей в своих руках.
Когда все спортсмены получили эти прекрасные браслеты для Абсолютного чемпионата мира, я хотела иметь возможность положить свой на трофей, привезти его домой, в Украину, и поставить вместе со всеми кубками "Бриллиантовой лиги" и другими наградами
Она рассказала, что ей нравится соревноваться в Будапеште, ведь здесь она завоевала свой первый титул чемпионки мира, а теперь на этом же стадионе "творю историю, став первой победительницей абсолютного чемпионата мира".
Этот сезон был для меня достаточно хорошим, но, честно говоря, я ожидала немного большего. Именно поэтому сегодня сделала всё возможное, чтобы завершить его на такой позитивной ноте
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Она добавила, что её сезон завершён, теперь она хочет "взять очень короткий отпуск, провести его где-нибудь у моря, а затем вернуться домой — уже так сильно по нему скучаю".
Напомним
Украинка Ярослава Магучих завоевала золото Абсолютного чемпионата мира. Победный результат в женских прыжках в высоту — 1,99 м.
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