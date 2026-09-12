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Мечтала держать этот трофей в своих руках — Магучих после победы на Абсолютном чемпионате мира

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Ярослава Магучих выиграла турнир в Будапеште с прыжком на 1,99 м. После победы она планирует короткий отпуск у моря.

Мечтала держать этот трофей в своих руках — Магучих после победы на Абсолютном чемпионате мира

После исторической победы на Абсолютном чемпионате мира в Будапеште прыгунья в высоту Ярослава Магучих поделилась впечатлениями с организаторами соревнований. Об этом сообщает Федерация лёгкой атлетики Украины, информирует УНН.

Детали

По словам Магучих, она мечтала держать этот трофей в своих руках.

Когда все спортсмены получили эти прекрасные браслеты для Абсолютного чемпионата мира, я хотела иметь возможность положить свой на трофей, привезти его домой, в Украину, и поставить вместе со всеми кубками "Бриллиантовой лиги" и другими наградами

- призналась спортсменка.

Она рассказала, что ей нравится соревноваться в Будапеште, ведь здесь она завоевала свой первый титул чемпионки мира, а теперь на этом же стадионе "творю историю, став первой победительницей абсолютного чемпионата мира".

Этот сезон был для меня достаточно хорошим, но, честно говоря, я ожидала немного большего. Именно поэтому сегодня сделала всё возможное, чтобы завершить его на такой позитивной ноте

- отметила Магучих.

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Она добавила, что её сезон завершён, теперь она хочет "взять очень короткий отпуск, провести его где-нибудь у моря, а затем вернуться домой — уже так сильно по нему скучаю".

Напомним

Украинка Ярослава Магучих завоевала золото Абсолютного чемпионата мира. Победный результат в женских прыжках в высоту — 1,99 м.

Магучих стала второй в финале «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе05.09.26, 23:59 • 9990 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Спорт
Ярослава Магучих
Будапешт