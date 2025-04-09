Ярослава Махучих

Украинец Кохан вышел в финал по метанию молота на Олимпиаде-2024

Украинский спортсмен Михаил Кохан квалифицировался в финал по метанию молота на Олимпийских играх в Париже. В квалификации он занял второе место в группе А, метнув молот на 77.42 м.