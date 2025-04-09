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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25226 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ярослава Махучих

Украинский прыгун в высоту (родился в 2001 году)
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Ярослава Магучих завоевала бронзу на мировом первенстве по прыжкам в высоту в помещении

Украинка Ярослава Магучих стала бронзовым призером чемпионата мира-2025 по прыжкам в высоту в помещении. Спортсменка показала результат 1 м 95 см в китайском Нанкине.

спорт • 23 марта, 08:01 • 38320 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Ярослава Магучих завоевала третье подряд "золото" на чемпионате Европы в помещении по прыжкам в высоту. Украинская спортсменка преодолела высоту 1,99 м, опередив сербскую и шведскую соперниц.

спорт • 9 марта, 17:47 • 123816 просмотра

Преодолела высоту в 2 метра: Магучих завоевала золото легкоатлетического турнира в Словакии

Ярослава Магучих победила на турнире Banskobystricka latka с результатом 2. 01 м. Это первый прыжок за 2 метра в женских соревнованиях этого сезона и вторая подряд победа украинки на мировом туре.

спорт • 18 февраля, 20:59 • 33443 просмотра

Магучих начала сезон победой на турнире в Италии

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Удине с результатом 1,94 м. Венгерка Лилианна Батори заняла второе место, установив личный рекорд 1,91 м.

спорт • 7 февраля, 07:17 • 26432 просмотра

Ярослава Магучих получила звание лучшей легкоатлетки 2024 года в мире

В течение года спортсменка завоевала олимпийское золото, установила мировой рекорд и выиграла чемпионат Европы.

спорт • 1 декабря, 17:59 • 20483 просмотра

Ярослава Магучих получила титул лучшей легкоатлетки года в Европе

Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой года в Европе. Спортсменка получила олимпийское золото, установила мировой рекорд 2,10 м и выиграла чемпионат Европы в 2024 году.

спорт • 26 октября, 20:02 • 31787 просмотра

Получили почти 200 медалей: украинские ветераны взяли первенство на международных соревнованиях Strong Spirit's Games

На соревнованиях Strong Spirit's Games в Мадриде украинская сборная ветеранов завоевала 188 медалей. Украинцы соревновались с командами США, Эстонии, Ирландии и Нидерландов в 5 дисциплинах.

спорт • 16 октября, 17:16 • 18290 просмотра

Украинку Ярославу Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки года в мире

Украинская олимпийская чемпионка Ярослава Магучих вошла в пятерку номинантов на звание лучшей спортсменки года по версии World Athletics. Голосование продлится до 20 октября в соцсетях.

спорт • 15 октября, 16:56 • 18357 просмотра

Магучих в тройке номинантов на звание лучшей легкоатлетки Европы-2024

Украинская олимпийская чемпионка Ярослава Магучих вошла в тройку номинанток на звание лучшей легкоатлетки Европы-2024. Ее соперницами стали Фемке Бол из Нидерландов и Кили Ходжкинсон из Великобритании.

спорт • 10 октября, 08:11 • 10360 просмотра

Ярослава Магучих пожертвовала 500 тысяч гривен на лечение бойцов "Азова"

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих передала 500 тыс. грн на лечение раненых бойцов "Азова". Средства направлены на помощь военным с тяжелыми нейротравмами через благотворительный фонд "Ангелы Азова".

Война • 15 августа, 16:16 • 37809 просмотра

Олимпийская чемпионка Магучих задонатила миллион из призовых на помощь животным

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих передала 1 млн грн из призовых на помощь животным. Средства получили UAnimals и четыре приюта для животных, чтобы обеспечить их лекарствами, едой и теплым местом.

Общество • 15 августа, 10:08 • 22458 просмотра

"Смогли вдохновить всех и показать нашу волю к победе": Зеленский поделился видео с украинскими олимпийцами

Президент Украины отметил успех спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже. Зеленский поделился видео, назвав олимпийцев гордостью Украины и подчеркнув их волю к победе.

спорт • 12 августа, 07:54 • 38295 просмотра

ХХХІІІ Олимпийские игры в Париже официально завершены: Украина показала лучший результат за 12 лет

На ХХХІІІ Олимпийских играх в Париже украинские спортсмены завоевали 12 наград: 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. Это лучший результат Украины по количеству золотых медалей за последние 12 лет.

спорт • 11 августа, 22:23 • 27822 просмотра

Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов на 5 августа

5 августа украинцы выступят в стрельбе, прыжках в воду, легкой атлетике, гимнастике, борьбе и гребле. Накануне сборная завоевала 3 медали в легкой атлетике, занимая 17 место в медальном зачете.

спорт • 5 августа, 05:55 • 18984 просмотра

Ярослава Магучих завоевала «золото» Олимпиады-2024 в прыжках в высоту

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала олимпийской чемпионкой Парижа-2024 в прыжках в высоту. Она преодолела высоту 2,02 метра с третьей попытки, опередив австралийку Николу Олислагерс.

спорт • 4 августа, 19:25 • 105745 просмотра

Ирина Геращенко получила "бронзу" в прыжках в высоту на Олимпиаде-2024

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту на Олимпийских играх-2024 в Париже. Она преодолела высоту 1,95 м, разделив третье место с австралийкой Элеонор Паттерсон.

спорт • 4 августа, 19:06 • 24862 просмотра

Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов на 3 августа

3 августа украинцы выступят в стендовой стрельбе, велоспорте, плавании, фехтовании, гимнастике, гребном слаломе и легкой атлетике. Александр Хижняк гарантировал Украине третью медаль Олимпиады-2024.

спорт • 3 августа, 07:58 • 18957 просмотра

Украинец Кохан вышел в финал по метанию молота на Олимпиаде-2024

Украинский спортсмен Михаил Кохан квалифицировался в финал по метанию молота на Олимпийских играх в Париже. В квалификации он занял второе место в группе А, метнув молот на 77.42 м.

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Магучих и Геращенко прошли квалификацию по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2024

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко успешно преодолели квалификацию женских прыжков в высоту на Олимпиаде-2024 в Париже. Обе спортсменки показали результат 1,95 м и вышли в финал, который состоится 4 августа.

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Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов на 2 августа

2 августа украинские олимпийцы выступят в 7 дисциплинах на Играх в Париже. 1 августа Сергей Кулиш получил серебро в стрельбе, Украина занимает 35 место в медальном зачете.

спорт • 2 августа, 05:36 • 22149 просмотра