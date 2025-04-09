Ярослава Махучих

Украинка Ярослава Магучих стала бронзовым призером чемпионата мира-2025 по прыжкам в высоту в помещении. Спортсменка показала результат 1 м 95 см в китайском Нанкине.
Ярослава Магучих завоевала третье подряд "золото" на чемпионате Европы в помещении по прыжкам в высоту. Украинская спортсменка преодолела высоту 1,99 м, опередив сербскую и шведскую соперниц.
Ярослава Магучих победила на турнире Banskobystricka latka с результатом 2. 01 м. Это первый прыжок за 2 метра в женских соревнованиях этого сезона и вторая подряд победа украинки на мировом туре.
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Удине с результатом 1,94 м. Венгерка Лилианна Батори заняла второе место, установив личный рекорд 1,91 м.
В течение года спортсменка завоевала олимпийское золото, установила мировой рекорд и выиграла чемпионат Европы.
Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой года в Европе. Спортсменка получила олимпийское золото, установила мировой рекорд 2,10 м и выиграла чемпионат Европы в 2024 году.
На соревнованиях Strong Spirit's Games в Мадриде украинская сборная ветеранов завоевала 188 медалей. Украинцы соревновались с командами США, Эстонии, Ирландии и Нидерландов в 5 дисциплинах.
Украинская олимпийская чемпионка Ярослава Магучих вошла в пятерку номинантов на звание лучшей спортсменки года по версии World Athletics. Голосование продлится до 20 октября в соцсетях.
Украинская олимпийская чемпионка Ярослава Магучих вошла в тройку номинанток на звание лучшей легкоатлетки Европы-2024. Ее соперницами стали Фемке Бол из Нидерландов и Кили Ходжкинсон из Великобритании.
Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих передала 500 тыс. грн на лечение раненых бойцов "Азова". Средства направлены на помощь военным с тяжелыми нейротравмами через благотворительный фонд "Ангелы Азова".
Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих передала 1 млн грн из призовых на помощь животным. Средства получили UAnimals и четыре приюта для животных, чтобы обеспечить их лекарствами, едой и теплым местом.
Президент Украины отметил успех спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже. Зеленский поделился видео, назвав олимпийцев гордостью Украины и подчеркнув их волю к победе.
На ХХХІІІ Олимпийских играх в Париже украинские спортсмены завоевали 12 наград: 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. Это лучший результат Украины по количеству золотых медалей за последние 12 лет.
5 августа украинцы выступят в стрельбе, прыжках в воду, легкой атлетике, гимнастике, борьбе и гребле. Накануне сборная завоевала 3 медали в легкой атлетике, занимая 17 место в медальном зачете.
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала олимпийской чемпионкой Парижа-2024 в прыжках в высоту. Она преодолела высоту 2,02 метра с третьей попытки, опередив австралийку Николу Олислагерс.
Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту на Олимпийских играх-2024 в Париже. Она преодолела высоту 1,95 м, разделив третье место с австралийкой Элеонор Паттерсон.
3 августа украинцы выступят в стендовой стрельбе, велоспорте, плавании, фехтовании, гимнастике, гребном слаломе и легкой атлетике. Александр Хижняк гарантировал Украине третью медаль Олимпиады-2024.
Украинский спортсмен Михаил Кохан квалифицировался в финал по метанию молота на Олимпийских играх в Париже. В квалификации он занял второе место в группе А, метнув молот на 77.42 м.
Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко успешно преодолели квалификацию женских прыжков в высоту на Олимпиаде-2024 в Париже. Обе спортсменки показали результат 1,95 м и вышли в финал, который состоится 4 августа.
2 августа украинские олимпийцы выступят в 7 дисциплинах на Играх в Париже. 1 августа Сергей Кулиш получил серебро в стрельбе, Украина занимает 35 место в медальном зачете.