Украинка Магучих выиграла золото на этапе Бриллиантовой лиги в Сямыне

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих одержала 20-ю победу на этапах Бриллиантовой лиги, выиграв золото в Сямэне с результатом 1.97 м, сообщили в субботу в Минмолодежьспорта в соцсетях, пишет УНН.

20-я победа Ярославы Магучих на этапах Бриллиантовой лиги! Украинская прыгунья в высоту завоевала золото на первом в сезоне этапе "Бриллиантовой лиги" в китайском Сямэне - сообщили в Минмолодежьспорта.

Высота 1.97 м покорилась только нашей олимпийской чемпионке и рекордсменке мира, отметили в министерстве.

Австралийки Элеанор Паттерсон и Никола Олислагерс завершили соревнования с результатом 1.94 м и завоевали серебро и бронзу соответственно.

Еще одна украинка Юлия Левченко стала четвертой с личным рекордом сезона 1.91 м.

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