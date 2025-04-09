Министерство молодежи и спорта Украины

Украинские фигуристы завоевали три медали на международном турнире в Болгарии

На международных соревнованиях в Софии украинцы получили две серебряные медали в юниорских категориях и бронзу во взрослых танцах на льду. В целом спортсмены набрали от 135 до 185 баллов в различных дисциплинах.