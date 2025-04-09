Министерство молодежи и спорта Украины

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26000 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Украинская художественная гимнастка Таисия Онофрийчук в третий раз подряд победила в многоборье на этапах Гран-При

Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала золото и бронзу на этапе Гран-при во Франции. Таисия Онофрийчук стала первой, Полина Карика - третьей в многоборье.

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В Барышевке Киевской области заработал адаптивный клуб для ветеранов с тренажерами и зоной отдыха. Проект реализован при поддержке государственных и благотворительных организаций в рамках конкурса «Час діяти, Нестримні».

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Украинские шпажистки снова покорили чемпионат Европы: кто принес победу

Команда украинских шпажисток завоевала золото на чемпионате Европы среди кадетов в Анталии, победив Венгрию 45:26. Это вторая золотая награда Украины на турнире и вторая подряд победа на континентальном первенстве.

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В Украине появился новый вид спорта с использованием дронов и роботов

Минмолодежьспорта официально признало военно-технологический спорт неолимпийским видом спорта в Украине. Соревнования будут проводиться в четырех направлениях с использованием дронов и роботизированных комплексов.

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Украинские каратисты заняли третье общекомандное место на чемпионате Европы

Молодежная сборная Украины по каратэ завоевала третье общекомандное место на чемпионате Европы в Польше. Спортсмены завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей в разных весовых категориях.

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Украина начала выступление на Играх непокоренных-2025 с победы в первом баскетбольном матче

Сборная Украины победила Колумбию со счетом 12:6 в первом матче по баскетболу на креслах колесных на Играх непокоренных-2025 в Ванкувере. Следующий матч украинцы проведут с командой Афганистана.

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Свитолина одержала победу и вышла в четвертьфинал Australian Open: что ждет дальше?

Элина Свитолина победила Веронику Кудерметову в матче 1/8 финала Australian Open со счетом 6:4, 6:1. Украинская теннисистка в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира и сыграет с победительницей матча Киз-Рибакина.

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Украинские хоккеисты вышли в полуфинал зимней Универсиады-2025 в Турине

Студенческая сборная Украины по хоккею победила команду Чехии в четвертьфинальном матче. Решающий гол был забит на 62-й минуте в овертайме, что вывело украинцев в полуфинал турнира.

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В Поворске заработало адаптивное спортивное пространство для ветеранов и людей с инвалидностью. Проект реализован при поддержке БФ "МХП-Громаде" и ГУ "Спорт для всех" в рамках конкурса "Время действовать, Неудержимые!".

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В Новояворовске открыли адаптивный клуб, где проводят тренировки для военных, ветеранов и людей с инвалидностью

В Новояворовске открыли адаптивный клуб, где проводят тренировки для военных, ветеранов и людей с инвалидностью.

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Стартовал масштабный проект по обучению первой помощи для украинских тренеров и спортсменов

Стартовал масштабный проект по обучению первой помощи для украинских тренеров и спортсменов.

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Украина и Германия обсудили развитие студенческого спорта в Турине

Украинская делегация во главе с министром Матвеем Бедным провела встречу в Турине по сотрудничеству в сфере студенческого спорта. Обсуждались подготовка к Универсиаде-2025 и развитие спортивной инфраструктуры.

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Молодежная сборная Украины по хоккею стартовала с разгромной победы над Эстонией

На старте Чемпионата мира по хоккею в дивизионе 1B украинская молодежная сборная победила хозяев турнира со счетом 8:1. Следующий матч сборная Украины проведет 12 января против Польши.

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Украинский биатлонист дважды поднял флаг на церемонии Кубка мира в Оберхофе

Дмитрий Пидручный занял 4 место в спринте и 6 место в гонке преследования на этапе Кубка мира. На обеих церемониях награждения спортсмены продемонстрировали украинский флаг.

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Минмолодежьспорта утвердило новые критерии критичности предприятий в сфере спорта

Министерство молодежи и спорта утвердило новые критерии определения важных предприятий в сфере спорта в особый период. Новый приказ №7742 заменил предыдущий документ от февраля 2023 года.

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Украинские представители санного спорта завоевали историческую награду

Украинская команда по санному спорту завоевала бронзовую медаль в командной эстафете на этапе Кубка мира в Сигулде. В состав команды вошли шесть спортсменов, которые соревновались в одноместных и двухместных санях.

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Адаптивный спорт для ветеранов: в Мироновке открыли пространство для реабилитации и реинтеграции

Адаптивный спорт для ветеранов: в Мироновке открыли пространство для реабилитации и реинтеграции.

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Два адаптивных клуба для ветеранов и людей с инвалидностью открыли в Винницкой области

Два адаптивных клуба для ветеранов и людей с инвалидностью открыли в Винницкой области.

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17-летний одессит получил «бронзу» на международных соревнованиях по фигурному катанию

Марк Кулиш завоевал третье место на соревнованиях Edusport Trophy в Румынии, набрав 143. 29 балла. После короткой программы спортсмен был четвертым, но благодаря высокому результату в произвольной программе поднялся на третью строчку.

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Украинская спортсменка триумфовала на этапе юниорского Кубка мира по фехтованию в Испании

Анна Максименко завоевала золото на этапе юниорского Кубка мира по фехтованию в Бургосе. В финале украинка победила польскую спортсменку Грету Гахали со счетом 15:7.

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Украинская фридайверка установила новый мировой рекорд на глубине 84 метра

Екатерина Садурская установила мировой рекорд во фридайвинге без ласт, достигнув глубины 84 метра. Спортсменка также установила национальный рекорд Украины в нырянии с моноластой - 107 метров.

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Украинцы завоевали серебряные и бронзовые награды на чемпионате Европы по таиландскому боксу

На чемпионате Европы по таиландскому боксу в Приштине украинцы завоевали 6 серебряных и 3 бронзовые медали. В соревнованиях приняли участие 223 спортсмена из 34 стран.

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Время действовать, Неудержимые: как адаптивный спорт ускоряет путь реабилитации и реинтеграции для ветеранов и людей с инвалидностью

Благотворительный фонд «МХП-Громаде» выделил гранты до 400 тыс. грн на создание адаптивных спортклубов в 13 областях Украины. Проект поможет ветеранам и людям с инвалидностью вернуться к активной жизни через спорт.

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Украинские фигуристы завоевали три медали на международном турнире в Болгарии

На международных соревнованиях в Софии украинцы получили две серебряные медали в юниорских категориях и бронзу во взрослых танцах на льду. В целом спортсмены набрали от 135 до 185 баллов в различных дисциплинах.

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