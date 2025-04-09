Министерство молодежи и спорта Украины

16-летняя гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала золото в многоборье и финалах с булавами и лентой, а также серебро в финале с обручем на этапе Кубка мира в Софии. Полина Карика стала 4-ой в финале с булавами.
Украинская сборная заняла второе место, завоевав 7 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей на чемпионате Европы в Финляндии. Больше всего отличились Людмила Данилина и Руслана Муравская.
Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала золото и бронзу на этапе Гран-при во Франции. Таисия Онофрийчук стала первой, Полина Карика - третьей в многоборье.
В Деражне открылся адаптивный клуб для ветеранов, где есть спортзал для физического восстановления и психологической поддержки. Здесь есть специализированное оборудование, чтобы ветераны могли тренироваться.
В Барышевке Киевской области заработал адаптивный клуб для ветеранов с тренажерами и зоной отдыха. Проект реализован при поддержке государственных и благотворительных организаций в рамках конкурса «Час діяти, Нестримні».
София Голиченко и Артем Даренский завоевали серебряные медали на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Венгрии. Украинская пара набрала 164.06 балла, уступив лишь грузинскому дуэту.
Команда украинских шпажисток завоевала золото на чемпионате Европы среди кадетов в Анталии, победив Венгрию 45:26. Это вторая золотая награда Украины на турнире и вторая подряд победа на континентальном первенстве.
Минмолодежьспорта официально признало военно-технологический спорт неолимпийским видом спорта в Украине. Соревнования будут проводиться в четырех направлениях с использованием дронов и роботизированных комплексов.
Молодежная сборная Украины по каратэ завоевала третье общекомандное место на чемпионате Европы в Польше. Спортсмены завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей в разных весовых категориях.
Сборная Украины победила Колумбию со счетом 12:6 в первом матче по баскетболу на креслах колесных на Играх непокоренных-2025 в Ванкувере. Следующий матч украинцы проведут с командой Афганистана.
В Коломые в Ивано-Франковской области открыли адаптивный спортзал для ветеранов и людей с инвалидностью.
Элина Свитолина победила Веронику Кудерметову в матче 1/8 финала Australian Open со счетом 6:4, 6:1. Украинская теннисистка в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира и сыграет с победительницей матча Киз-Рибакина.
Студенческая сборная Украины по хоккею победила команду Чехии в четвертьфинальном матче. Решающий гол был забит на 62-й минуте в овертайме, что вывело украинцев в полуфинал турнира.
В Поворске заработало адаптивное спортивное пространство для ветеранов и людей с инвалидностью. Проект реализован при поддержке БФ "МХП-Громаде" и ГУ "Спорт для всех" в рамках конкурса "Время действовать, Неудержимые!".
В Новояворовске открыли адаптивный клуб, где проводят тренировки для военных, ветеранов и людей с инвалидностью.
Стартовал масштабный проект по обучению первой помощи для украинских тренеров и спортсменов.
Украинская делегация во главе с министром Матвеем Бедным провела встречу в Турине по сотрудничеству в сфере студенческого спорта. Обсуждались подготовка к Универсиаде-2025 и развитие спортивной инфраструктуры.
На старте Чемпионата мира по хоккею в дивизионе 1B украинская молодежная сборная победила хозяев турнира со счетом 8:1. Следующий матч сборная Украины проведет 12 января против Польши.
Дмитрий Пидручный занял 4 место в спринте и 6 место в гонке преследования на этапе Кубка мира. На обеих церемониях награждения спортсмены продемонстрировали украинский флаг.
Министерство молодежи и спорта утвердило новые критерии определения важных предприятий в сфере спорта в особый период. Новый приказ №7742 заменил предыдущий документ от февраля 2023 года.
Украинская команда по санному спорту завоевала бронзовую медаль в командной эстафете на этапе Кубка мира в Сигулде. В состав команды вошли шесть спортсменов, которые соревновались в одноместных и двухместных санях.
Анна Максименко завоевала золотую медаль на Кубке мира по фехтованию на шпагах в Удине. В финале украинка победила первую ракетку юниорского рейтинга Лихи Мачульски из США со счетом 15:14.
Адаптивный спорт для ветеранов: в Мироновке открыли пространство для реабилитации и реинтеграции.
Два адаптивных клуба для ветеранов и людей с инвалидностью открыли в Винницкой области.
Марк Кулиш завоевал третье место на соревнованиях Edusport Trophy в Румынии, набрав 143. 29 балла. После короткой программы спортсмен был четвертым, но благодаря высокому результату в произвольной программе поднялся на третью строчку.
Анна Максименко завоевала золото на этапе юниорского Кубка мира по фехтованию в Бургосе. В финале украинка победила польскую спортсменку Грету Гахали со счетом 15:7.
Екатерина Садурская установила мировой рекорд во фридайвинге без ласт, достигнув глубины 84 метра. Спортсменка также установила национальный рекорд Украины в нырянии с моноластой - 107 метров.
На чемпионате Европы по таиландскому боксу в Приштине украинцы завоевали 6 серебряных и 3 бронзовые медали. В соревнованиях приняли участие 223 спортсмена из 34 стран.
Благотворительный фонд «МХП-Громаде» выделил гранты до 400 тыс. грн на создание адаптивных спортклубов в 13 областях Украины. Проект поможет ветеранам и людям с инвалидностью вернуться к активной жизни через спорт.
На международных соревнованиях в Софии украинцы получили две серебряные медали в юниорских категориях и бронзу во взрослых танцах на льду. В целом спортсмены набрали от 135 до 185 баллов в различных дисциплинах.