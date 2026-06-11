FIDE приостановила членство Федерации шахмат россии - реакция Украины не заставила себя ждать
Киев • УНН
FIDE приостановила членство Федерации шахмат россии на три года из-за нарушений. Министр молодежи и спорта Украины заявил, что этот кейс должен стать сигналом и для других международных федераций.
Решение Совета Международной шахматной федерации временно приостановить членство Федерации шахмат россии за невыполнение решения Спортивного арбитражного суда является для Украины важным и принципиальным. Кейс FIDE должен стать сигналом и для других международных федераций. Об этом заявил министр молодежи и спорта Матвей Бидный, передает УНН.
Детали
Членство российской шахматной федерации официально приостановлено FIDE. Это означает, что в ближайшие три года ни одна российская команда или шахматист не сможет выступать на международных соревнованиях с национальной символикой. Для нас это важное и очень принципиальное решение. Потому что россия годами пытается использовать спорт и шахматы как инструмент влияния, а во время войны - еще и легализовать спортивную оккупацию украинских территорий. Именно это Украина системно оспаривала и именно это в итоге получило четкий ответ
Он добавил, что это результат последовательной работы, в частности Федерации шахмат Украины, команды Министерства молодежи и спорта Украины.
Кейс FIDE должен стать сигналом и для других международных федераций. Стране-агрессору, которая нарушает международное право, оккупирует чужие территории и пытается присваивать украинский спорт, не место в мировом спортивном движении
Напомним
Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) временно приостановил членство Федерации шахмат россии за невыполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS).