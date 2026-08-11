Финляндия не могла отказаться передавать Украине ракеты Patriot, поскольку никогда ими не располагала — Defense Express

Финляндия не отказывалась передавать Украине ракеты для американских ЗРК Patriot, поскольку сама не имеет таких систем и соответствующих перехватчиков на вооружении. Об этом пишет Defense Express, сообщает УНН.

Детали

Ранее украинские СМИ распространили информацию о якобы отказе Финляндии передавать Украине ракеты для Patriot. Однако министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью Ilta-Sanomat лишь отметил, что страна не использует эти системы.

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По его словам, Финляндия располагает определенными возможностями в сфере зенитных ракет, однако не разглашает механизмы военной поддержки Украины. В то же время страна, имеющая общую границу с Россией, не может ослаблять собственную противовоздушную оборону.

Какие средства ПВО Финляндия может передать Украине

Финляндия участвует в инициативе PURL, в рамках которой партнеры финансируют закупку для Украины американского вооружения, в частности ракет-перехватчиков для Patriot. При этом собственных ракет для этих комплексов у Финляндии нет.

Для защиты своего воздушного пространства страна использует истребители, ЗРК NASAMS II, Crotale NG и ASRAD-R, а также переносные комплексы RBS 70 и Stinger. Эти системы не предназначены для перехвата баллистических ракет.

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В 2023 году Финляндия заказала израильский комплекс David's Sling, обладающий возможностями противоракетной обороны. Согласно имеющейся публичной информации, система еще не была поставлена стране. Кроме того, Израиль не разрешает передачу своего вооружения Украине.

Финляндия уже передавала Украине отдельные средства ПВО, в частности советские комплексы «Бук-М1», ПЗРК «Игла» и зенитные установки ЗУ-23-2. Потенциально Украина также может получить западные средства, среди которых ракеты AIM-120 для NASAMS и истребителей, RBS 70 и Stinger, однако публичных подтверждений таких поставок нет.

Таким образом, Финляндия может помогать Украине усиливать ПВО путем закупки американского вооружения в рамках международных программ, но передавать собственные ракеты для Patriot она не может, поскольку не имеет их на вооружении.

Финляндия больше не будет передавать Украине ракеты Patriot - стала известна причина