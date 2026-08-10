В Черниговской области без света остались 30 тысяч абонентов
Киев • УНН
Из-за аварии на энергообъекте в соседней области обесточены около 30 тысяч абонентов Новгород-Северского района.
В Черниговской области из-за аварии обесточено около 30 тысяч абонентов, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, передает УНН со ссылкой на «Черниговоблэнерго».
Из-за аварии на энергообъекте в соседней области обесточено около 30 тысяч абонентов Новгород-Северского района
Как сообщили в облэнерго, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
В Одессе и области возможны отключения света после атаки рф, следует экономить - ДТЭК10.08.26, 13:19 • 3216 просмотров