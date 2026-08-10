В Черниговской области без света остались 30 тысяч абонентов

В Черниговской области из-за аварии обесточено около 30 тысяч абонентов, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, передает УНН со ссылкой на «Черниговоблэнерго».

Из-за аварии на энергообъекте в соседней области обесточено около 30 тысяч абонентов Новгород-Северского района - говорится в сообщении.

Как сообщили в облэнерго, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

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