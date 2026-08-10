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В Одессе и области возможны отключения света после атаки рф, следует экономить - ДТЭК

Киев • УНН

 • 2586 просмотра

После массированной атаки рф 9 августа энергетики восстановили электроснабжение для 226,7 тыс. семей в Одесской области. В течение дня возможны отключения из-за сетевых ограничений, часть оборудования находится в ремонте.

В Одессе и области возможны отключения света после атаки рф, следует экономить - ДТЭК

Жителей Одессы и области предупредили о возможных отключениях света из-за сетевых ограничений после атаки рф, о чем сообщили в понедельник в энергокомпании ДТЭК, предоставляющей услуги в регионе, пишет УНН.

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Как сообщается, энергетики продолжают устранять последствия массированной атаки 9 августа.

"За прошедшие сутки наши бригады восстановили электроснабжение почти всех объектов критической инфраструктуры и 226,7 тыс. семей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются 24/7, чтобы как можно скорее вернуть свет всем одесситам", — говорится в сообщении.

В течение дня в Одессе и области возможны отключения из-за сетевых ограничений. После вражеских атак часть оборудования находится в ремонте или работает по резервным схемам. Просим экономно потреблять электроэнергию и не включать одновременно энергоемкие приборы

— подчеркнули в ДТЭК.

Часть 5 областей без света из-за атак рф, сложнее всего - в Одесской области10.08.26, 11:40 • 17459 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономикаУНН-Одесса
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Одесская область
ДТЭК
Одесса