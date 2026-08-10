Враг атаковал Сумы КАБами: пять пострадавших, повреждён жилой сектор
Киев • УНН
Ночью 10 августа российские войска нанесли 5 ударов КАБами по гражданской инфраструктуре Сум. По меньшей мере пять человек пострадали, погибших нет, повреждены жилые дома.
В ночь на понедельник, 10 августа, нанесён удар по Сумам авиабомбами КАБ. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.
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По его словам, зафиксировано 5 ударов по гражданской инфраструктуре.
Попадания зафиксированы в трёх местах в двух районах города. Пострадали как минимум пять человек. Им оказывают необходимую медицинскую помощь
Он добавил, что в результате удара погибших нет, вместе с тем повреждён жилой сектор.
"Специалисты обследуют территории. Все масштабы последствий уточняются", - добавил начальник Сумской ОВА.
Напомним
Утром 7 августа российский беспилотник атаковал людей на рынке в Белопольской общине Сумской области. 10 человек получили ранения.
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