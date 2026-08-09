В Одесской области после атаки рф 300 тыс. семей остались без света, треть уже подключили к электроснабжению — Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил, что в Одессе продолжаются восстановительные работы после удара. Утром без света оставались более 300 тысяч семей, треть уже подключили к электроснабжению.
В Одессе всё ещё продолжаются работы после удара в ночь на сегодня. К утру более 300 тысяч семей были отключены от электроснабжения, на данный момент треть уже подключили. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передаёт УНН.
Сейчас в Одессе после удара в ночь на сегодня всё ещё продолжаются работы. Были отключения электричества, воды — все службы задействованы, чтобы восстановить снабжение. К утру более 300 тысяч семей в Одессе и области были отключены от электроснабжения, на данный момент треть уже подключили, работы продолжаются
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Президент поблагодарил все ремонтные бригады, ГСЧС Украины, всех, кто задействован.
Также были удары по Харькову и области, по Павлограду, Херсону, Сумской области, нашей Житомирской области. Важно, чтобы везде людям оказывалась реальная помощь
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