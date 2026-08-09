Количество пострадавших в результате российской атаки на Харьков возросло до 27 человек

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В Харькове число пострадавших в результате российской атаки возросло до 27 человек. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

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По словам чиновника, в результате российской атаки по Харькову еще четыре человека обратились за помощью, а число пострадавших возросло.

Сейчас у нас 27 пострадавших из-за российской атаки на Харьков. За медицинской помощью обратились еще два человека с резаными ранами и два — с острой реакцией на стресс. Всем помогают наши медики — заявил чиновник.

Напомним

Утром российская армия ударила по Салтовскому району Харькова, попав в многоквартирный дом. Погибли двое мужчин, по меньшей мере 21 человек пострадал, включая 5-летнего мальчика.