Удары Украины по рф могут усилить сторонников войны - The Times

Удары Украины по территории российской федерации влияют на общественные настроения населения государства-агрессора, но могут иметь и обратный эффект - усилить позиции сторонников победы в войне любой ценой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.

По данным издания, расчет на быстрый паралич российской экономики пока не оправдывается. Государство-агрессор продолжает получать доходы от нефти и газа - ситуацию на мировом рынке усугубляет кризис в Персидском заливе.

После падения примерно на 20% в начале полномасштабного вторжения в Украину базовые доходы рф сейчас начали стабилизироваться.

"Медиа" российской федерации все активнее рассказывают о последствиях ударов, формируя образ россии как стороны, которая якобы вынуждена защищаться. Это может помочь кремлю легитимизировать новые военные решения, в частности возможную мобилизацию резервистов. владимир путин может использовать изменение общественных настроений для перехода к более жесткой стратегии

Также издание отмечает, что Украина уже использовала значительную часть боеприпасов, необходимых для перехвата и сбития российских баллистических и гиперзвуковых ракет.

Сторонники эскалации в россии могут использовать украинские удары как аргумент в пользу мобилизации, усиления военного производства и расширения боевых действий